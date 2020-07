Milan, Romagnoli fermo ai box per infortunio: Pioli è in apprensione, c’è l’esito degli esami per il capitano rossonero

Neanche il tempo di festeggiare il rinnovo con il Milan, che subito arriva una brutta notizia per Stefano Pioli: per il capitano rossonero, Alessio Romagnoli, la stagione termina anzitempo. Il numero 13 milanista, infatti, è uscito per infortunio ieri, nel corso della gara contro il Sassuolo. L’esito degli esami, oggi, hanno evidenziato una “lesione distrattiva del gastrocnemio mediale del polpaccio destro”, mettendo ko l’ex centrale di Samp e Roma. Adesso, per Pioli si profila un finale di stagione complicato, soprattutto dal punto di vista delle scelte. L’infermeria rossonera si è riempita, mentre il reparto difensivo si svuotava, infortunio dopo infortunio. E nel weekend, il tecnico del Milan sarà chiamato ad inventarsi qualcosa per sopperire alle tante assenze.