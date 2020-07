Dopo un lungo corteggiamento del Napoli nella scorsa estate, ora James Rodriguez potrebbe lasciare definitivamente il Real: Milan e Inter sulle sue tracce!

Il futuro di James Rodriguez potrebbe essere finalmente lontano da Madrid. Il talentuoso giocatore colombiano sarebbe sul punto di dire addio dopo una stagione. Nella scorsa estate Ancelotti, all’epoca allenatore del Napoli, ha provato in tutti i modi a convincerlo, ma non ci sarebbe stato così l’accordo definitivo. Così, a distanza di un anno, il centrocampista classe 1991, che ha collezionato soltanto 728 minuti con la maglia dei “Blancos”, potrebbe fare subito le valigie.

Calciomercato Inter e Milan, assalto decisivo a James

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” sulle sue tracce ci sarebbero Milan e Inter, pronte a mettere sul piatto anche i 25 milioni richiesti ora dal Real Madrid. La sua valutazione è scesa a dismisura visto che non è stato più al centro del progetto tecnico di Zinedine Zidane. Così il colombiano potrebbe rappresentare il regalo in Europa League per Stefano Pioli, dopo la conferma ufficiale dell’allenatore emiliano.

Infine, l’ad nerazzurro Beppe Marotta potrebbe provare un nuovo colpo da affidare ad Antonio Conte in vista della prossima stagione con il futuro di Eriksen, sempre in bilico.

James Rodriguez lascerà in estate il Real Madrid per una nuova avventura entusiasmante della sua carriera.

