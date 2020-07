Calciomercato Milan, incontro nella giornata con Ramadani, agente di Rebic e Jovic: presente anche la dirigenza della Fiorentina, la situazione

Ore calde per il mercato del Milan: secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, è in corso un incontro tra la dirigenza rossonera e Fali Ramadani, agente tra gli altri di Ante Rebic e Luka Jovic. Il Milan, infatti, è al lavoro per riscattare il croato e chiudere l’operazione avviata lo scorso anno con l’Eintracht Francoforte, dove si cercherà di completare i rispettivi riscatti di Rebic e André Silva, senza ulteriori conguagli economici. All’incontro, è presente anche la dirigenza della Fiorentina, alla quale spetterebbe il 50% sulla futura rivendita dell’attaccante croato. Inoltre, attenzione alla questione Luka Jovic: il centravanti ex Eintracht non ha convinto molto il Real Madrid, che potrebbe lasciarlo andare con la giusta formula. Al Milan piace e potrebbe parlarne con Ramadani per trovare la quadra.



