Calciomercato Juventus, ipotesi a sorpresa | Clamoroso ritorno!

La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione con diverse idee davvero avvincenti: spunta l’ipotesi clamorosa!

La sconfitta di Milano brucia davvero parecchio. La Juventus, in vantaggio per due a zero, si è fatta rimontare dalla compagine rossonera incassando ben quattro reti. Così la società bianconera è sempre alla ricerca di innesti di valore in vista della prossima stagione, in grado di aumentare il tasso tecnico della rosa guidata da Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, possibile ritorno di Mandzukic

Il giornalista Luigi Guelpa ha rilanciato sul suo profilo Twitter l’idea clamorosa che potrebbe riguardare l’attacco della Juventus: “Mettere in croce Sarri dopo Milan-Juve è una follia. Cinque minuti deliranti possono capitare a chiunque. Ora è necessario guardare avanti. Ps, io Mandzukic lo riporterei a casa”. Così l’ex bianconero potrebbe rappresentare un’occasione davvero da non perdere a parametro zero dopo le incomprensioni con lo stesso Sarri prima del suo addio.

Nelle ultime ore l’attaccante croato, che ha rescisso con il club qatariota dell’Al Duhail, sarebbe finito anche nel mirino dell’Inter come vice-Lukaku. L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha confermato la nostra anticipazione dei giorni scorsi per quanto riguarda il possibile ritorno in Italia di Mandzukic, sponda nerazzurra.

La Juventus potrebbe pensare ad una clamorosa idea per l’attacco bianconero con un giocatore con caratteristiche differenti a chi è attualmente in rosa dando più peso in avanti.

