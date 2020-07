Non è un periodo positivo per il club di Serie A, ripartito nel peggiore dei modi nell’era post-coronavirus. Allenatore a rischio!

Non è ripartita nel migliore dei modi la stagione della Fiorentina, che nelle tre gare disputate in queste settimane ha collezionato solo un pareggio e due sconfitte, non riuscendo a migliorare la classifica che è al momento in bilico. I viola sono al tredicesimo posto, a pari punti con il Torino e a +6 dalla zona retrocessione.

Per questo ora non è da escludere un esonero di mister Iachini, soprattutto dopo la brutta prestazione di ieri contro il Sassuolo. Potrebbe essere il primo allontanamento di un allenatore dopo la ripresa del calcio post-coronavirus. Un traghettatore potrebbe essere Cesare Prandelli, che piace soprattutto alla piazza, oppure piace anche Ballardini che però pretenderebbe un anno e mezzo di contratto.

Per il futuro riprende quota Luciano Spalletti, ma si continua a tenere d’occhio anche un big straniero come Emery.

