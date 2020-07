Calciomercato Milan, rinnovo e conferma | L’annuncio dell’agente

Il Milan si gode la vittoria contro la Roma e guarda alla prossima sessione di calciomercato: parole importanti dell’agente di un rossonero

La squadra di Stefano Pioli, incassato il 2-0 rifilato alla Roma, tornerà in campo questa sera per la sfida contro la Spal. Una trasferta insidiosa con i padroni di casa alla disperata ricerca di punti salvezza. Dal campo alla sessione estiva di calciomercato, la dirigenza milanista porta a casa un primo accordo: l’agente del rossonero esce allo scoperto.

Calciomercato Milan, l’agente: “Accordo trovato, resta in rossonero”

Mikkel Beck, agente di Simon Kjaer, è intervenuto ai microfoni di ‘Sportmediaset’ per chiarire il futuro del centrale danese: “Kjaer resterà fino al termine dell’attuale stagione, il Milan ha trovato l’accordo con il Siviglia per estendere l’attuale prestito in rossonero”. Buone notizie dunque per il presente ma non solo. Il procuratore dell’ex Roma e Palermo si è poi sbilanciato: “La situazione causata dal Coronavirus non ha cambiato la sua idea, il suo futuro è al Milan”.

“In rossonero sta facendo un grande lavoro”, ha aggiunto Beck che ha poi concluso: “La squadra ha avuto un grande miglioramento da quando è arrivato a gennaio“. Il Milan dunque sembrerebbe, come sottolineato da tempo, deciso a confermare il 31enne tra i migliori in questa seconda parte di stagione.

Il riscatto di Kjaer è fissato a 3,5 milioni di euro, una cifra decisamente alla portata del club di via Aldo Rossi.

