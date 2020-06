Calciomercato Juventus, colpo Jorginho | Le parole dell’agente

Calciomercato Juventus, l’agente di Jorginho ai microfoni di Calciomercato24.com ha fatto luce sul futuro del proprio assistito

Grazie a Maurizio Sarri ha vissuto le pagine più belle della propria carriera, diventando uno dei centrocampisti più forti d’Europa. Non sorprende dunque che il nome di Jorginho Frello continui ad orbitare intorno alla Juventus, nonostante il futuro del suo maestro sia tutt’altro che certo. Tuttavia, è difficile immaginare una sua partenza da Londra, visto che il Lampard lo considera un pezzo importante del proprio Chelsea e anche perché lo stesso club fa di lui una valutazione molto alta, come ha rivelato il suo agente, Joao Santos.

Juventus, l’agente di Jorginho: “Prezzo alto, nessuna squadra può investire adesso”

“Il prezzo di Jorginho è cresciuto esponenzialmente in questi anni, non so se al momento ci sia qualche squadra che possa permettersi un investimento simile”, ha rivelato Joao Santos, agente dell’italo-brasiliano, ai microfoni di Calciomercato24.com. “Ad oggi, è il vice-capitano del Chelsea, è un giocatore di esperienza in Champions League ed in Europa League – ha continuato – Non credo che ci sia da attendere qualche offerta per Jorge nel corso dell’estate”.

Allontanate, dunque, eventuali voci di mercato: l’ex centrocampista di Napoli e Chelsea, non si muoverà da Londra. Anche se dall’altra parte del telefono dovesse esserci il suo maestro Maurizio Sarri. La Juventus sembra costretta a dover guardare altrove per cercare il suo prossimo regista.

