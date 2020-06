Dramma Gattuso, scomparsa la sorella dell’allenatore | Aveva 37 anni

Gennaro Gattuso piange la scomparsa della sorella Francesca, appena 37enne e ricoverata dallo scorso 3 febbraio

Dramma per Gennaro Gattuso. La sorella Francesca, 37 anni, non ce l’ha fatta. Il 3 febbraio scorso, come scrive ‘Sport Mediaset’, si era sentita male nella sua casa di Gallarate ed era stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Busto Arsizio dove era stata poi operata d’urgenza. L’allenatore del Napoli ha ricevuto la brutta notizia mentre dirigeva l’allenamento sul campo di Castel Volturno. La redazione di Calciomercatoweb.it si stringe attorno a Gennaro Gattuso e alla sua famiglia.

LEGGI ANCHE >>>Ripresa allenamenti Serie A | Spadafora: “Quarantena in caso di contagio”

Lutto Gattuso, il messaggio di Milan e Verona

Un affetto venuto a mancare troppo presto, quello di mister Gennaro Gattuso per sua sorella Francesca. Una rara malattia, nonostante i diversi interventi chirurgici subiti nelle ultime settimane, che ha colpito la sorella del mister azzurro che si è spenta questa mattina all’ospedale di Busto Arsizio.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Arrivano i primi messaggi di affetto e vicinanza per l’allenatore del Napoli: tra i primi, quello dell’Hellas Verona attraverso Twitter. Anche il Milan, storico club a cui Rino è particolarmente legato, ha voluto lanciare un messaggio di grande affetto al tecnico del Napoli. “Francesca Gattuso ha affrontato la malattia con la stessa carica e la stessa solarità con cui ha vissuto Milanello e il Milan ogni giorno“, si legge nel messaggio del club di via Aldo Rossi che conclude: “Rino, il tuo immenso dolore e quello della tua famiglia è anche il nostro. Riposa in pace cara Francesca”.

Francesca Gattuso ha affrontato la malattia con la stessa carica e la stessa solarità con cui ha vissuto Milanello e il Milan ogni giorno. Rino, il tuo immenso dolore e quello della tua famiglia è anche il nostro. Riposa in pace cara Francesca. pic.twitter.com/h6CEFrzAUz — AC Milan (@acmilan) June 2, 2020

Hellas Verona FC esprime la più sentita e sincera vicinanza a mister Gennaro Gattuso per la scomparsa della sorella Francesca, estendendo i sensi del più profondo cordoglio a famiglia, parenti e amici.#HVFC — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) June 2, 2020

LEGGI ANCHE >>>AIC, duro attacco: “Serie A, proposta vergognosa e irricevibile!”