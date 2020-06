Southampton, UFFICIALE | Rinnovo per l’allenatore!

Ralph Hasenhuttl sarà ancora l’allenatore del Southampton: l’annuncio è arrivato ufficialmente pochi minuti fa sul sito del club inglese

Giornata di annunci in casa Southampton. Da pochi minuti è arrivato l’annuncio ufficiale del club con il rinnovo contrattuale del proprio manager Ralph Hasenhuttl. Oltre all’allenatore, anche Richard Kitzbichler ha prolungato il suo contratto come Assistente alla Prima Squadra e continuerà a lavorare a fianco degli attuali staff della prima squadra di Craig Fleming, Dave Watson, Kelvin Davis, Andrew Sparkes e Alek Gross.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, obiettivo bomber | Soldi e scambio in Premier

Southampton, accordo per quattro anni

Come svelato dal club inglese l’accordo è avvenuto sulla base di un contratto di quattro anni. Sul sito del Southampton l’amministratore delegato, Martin Semmens, ha dichiarato: “Dal primo giorno Ralph ha avuto un impatto positivo sul club, su tutti i suoi componenti e sui nostri sostenitori. Si è unito al nostro club in un momento in cui c’era bisogno di una forte leadership per far migliorare il club”.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, classifica con algoritmo | Marotta non ci sta!