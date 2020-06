Calciomercato Inter, Nainggolan vuole la Roma | I dettagli

Il futuro di Radja Nainggolan torna ad essere in bilico, il centrocampista belga vorrebbe ritrovare la Roma. C’è la risposta dell’Inter

L’Inter ha vissuto dei mesi positivi in questa annata prima dello stop causato dall’emergenza coronavirus. L’impatto con il tecnico Antonio Conte è stato fin da subito ottimo, i primi mesi di stagione sono stati più che convincenti anche se con il passare del tempo è arrivato qualche risultato che potrebbe compromettere la rincorsa al campionato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, PSG-Dybala | Arriva la scelta

Ora in Serie A la Juventus che è prima in classifica ha un distacco di nove punti sui nerazzurri, che però devono recuperare una partita. Beppe Marotta intanto ha continuato a lavorare in questi mesi in vista del prossimo calciomercato, analizzando possibili colpi da attuare. Prima però ci sarà da risolvere le situazioni riguardanti i calciatori in uscita.

LEGGI ANCHE >>> Il Coronavirus ha colpito anche il Barcellona | Sette positivi!

Calciomercato Inter, Nainggolan vuole la Roma: i nerazzurri chiedono almeno 19 milioni

Dopo aver sistemato la situazione di Mauro Icardi, l’Inter pensa agli altri giocatori che rientreranno dal prestito nei prossimi mesi. Tra questi c’è anche Radja Nainggolan, autore di una buona stagione a Cagliari. Il belga non dovrebbe restare in Sardegna e avrebbe già in mente il sogno per il futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio al top player | Rinnovo più vicino

Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, Nainggolan vorrebbe tornare a Roma nella prossima annata. L’affare però non sembrerebbe facile visto che l’Inter vorrebbe in cambio almeno 19 milioni di euro, che rappresenta il valore a bilancio del calciatore nella società nerazzurra.

Questa cifra rappresenta sicuramente un ostacolo importante per i giallorossi, che potrebbero decidere di cambiare obiettivi a causa dell’età del belga, che ha appena compiuto 32 anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, no da Parigi | Salta il ‘regalo’ a Sarri

Calciomercato Milan, scambio a sorpresa in Liga | I dettagli