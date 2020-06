Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha annunciato tramite un comunicato ufficiale di aver avanzato una querela a ‘Le Iene’: “Gravissimi danni”.

La Lazio procederà per vie legali contro il programma televisivo de ‘Le Iene’, come annunciato dal presidente Claudio Lotito tramite un comunicato ufficiale: “Abbiamo visionato con i Legali il servizio de ‘Le Iene’, già dolosamente diffuso su internet e sui giornali, che ha provocato alla mia persona ed alla S.S. Lazio S.p.A. gravissimi danni: non ritengo di conferire ulteriore risonanza con la mia partecipazione a questo servizio. Rimane il fatto che i contenuti rappresentati sono del tutto inattendibili ed infondati: di questo i responsabili saranno chiamati a rispondere nelle competenti Sedi penali e civili”.

LEGGI ANCHE >>>Inter, Gaich-Serie A: ecco perché è saltata | Le ultime di CMWEB

Lazio, Lotito querela ‘Le Iene’ | È battaglia legale!

Settimana scorsa ha fatto molto discutere l’anticipazione del servizio de ‘Le Iene’ riguardo a Claudio Lotito: il presidente della Lazio verrebbe accusato di un presunto pagamento in nero nell’ambito del trasferimento di Mauro Zarate. Lotito, nei giorni scorsi, aveva annunciato che una risposta da parte dei propri Legali non sarebbe tardata ad arrivare: oggi il club biancoceleste, tramite una nota ufficiale, ha annunciato che ci sarà una battaglia legale con il noto programma di ‘Mediaset’. L’autore del servizio, Filippo Roma, ha annunciato sul proprio profilo ‘Facebook’ di aver ricevuto delle minacce di morte: insomma, nonostante non sia ancora andato in onda, il servizio sta già sollevando un polverone.

RM

POTREBBE INTERESSATI ANCHE:

Calciomercato Inter, salta tutto per ‘colpa’ di Messi | Che retroscena!

Coronavirus, shock dopo i controlli nel club | 16 calciatori positivi

Serie A, tegola per l’allenatore | Infortunio UFFICIALE