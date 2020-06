Spunta il clamoroso retroscena su un affare quasi fatto tra il Barcellona e l’Inter: Messi si oppone e salta la trattativa

Il calciomercato inizia ad entrare nel vivo con leggero anticipo. Le squadre italiane iniziano già a trattare per i possibili innesti della prossima stagione. Il Barcellona continua ad avere un asse caldo con due squadre italiane, Juventus ed Inter. Proprio con i nerazzurri sembrava vicina la chiusura di un affare. Ma l’opposizione di Leo Messi avrebbe portato a far saltare la trattativa.

Potrebbe interessarti anche >>> Inter, addio Lautaro | Barcellona pronto a pagare la clausola

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Cellino a sorpresa: “Nainggolan tornerà alla Roma”

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter e Juve, accordo con Tonali | Le ultime

Calciomercato Inter, retroscena Icardi: la minaccia di Messi ha fatto saltare l’affare col Barcellona

La prima ufficialità nel calciomercato dell’Inter è già arrivata. Mauro Icardi è stato ufficialmente riscattato dal PSG dopo un anno di prestito in Francia. Dalla Spagna però, spunta un clamoroso retroscena legato al trasferimento dell’argentino. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, tra Inter e Barcellona c’era un accordo per il trasferimento del bomber in blaugrana per 50 milioni di euro.

Ad interrompere la trattativa però, fu il connazionale di Icardi, Leo Messi. Il fenomeno argentino infatti sembrerebbe essersi dimostrato contrario all’acquisto del compagno di nazionale, minacciando addirittura l’addio se l’ex capitano dei nerazzurri fosse approdato al Barcellona. Spaventata dalle minacce del fenomeno, la società catalana avrebbe deciso di rinunciare all’acquisto dell’attaccante di proprietà dell’Inter. Questa mossa quindi, ha notevolmente favorito il PSG, che è così riuscito ad agire indisturbato per ufficializzare il riscatto del bomber. Ancora una volta l’influenza di Messi nel club catalano è stata decisiva anche fuori dal campo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, addio Marotta | Arriva la smentita