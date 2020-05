Serie A, ripresa campionato | La Figc anticipa i tempi

Novità importanti per quanto riguarda la ripresa del campionato di Serie A: la Figc si è mossa proprio con un giorno d’anticipo per il protocollo

Sempre più vicina la ripresa del campionato di Serie A. Tutto dipenderà dall’ok del Ministro dello Sport Spadafora, che ha ricevuto nelle ultime ore dalla Figc il protocollo sanitario per il ritorno in campo come svelato da Sky Sport.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cambia tutto per il brasiliano | Parla la madre!

Serie A, in attesa dell’ok del Comitato Scientifico

La consegna finale sarebbe dovuta arrivare domani, ma la Federazione italiana ha voluto anticipare i tempi per consegnarla in tempo al ministro che la trasmetterà al Comitato Scientifico prima della riunione in programma giovedì 28 maggio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, futuro Ibrahimovic | Clamoroso ritorno in Spagna

Proprio in quella data si conoscerà con esattezza il giorno d’inizio della Serie A. Il Ministro dello Sport Spadafora dovrà così comunicarlo pubblicamente dopo la visione del protocollo da parte del Comitato Scientifico.

La Serie A vuole ripartire il prima possibile per portare a termine una stagione interrotta improvvisamente per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, accordo per Icardi | Paratici ne offre due

Calciomercato Inter, arriva la rescissione | I nerazzurri esultano