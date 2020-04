Serie A, ripresa allenamenti | La rivelazione del Ministro Spadafora

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è intervenuto in Parlamento per parlare di una possibile ripresa del calcio: la rivelazione

Quando si torna a giocare? Questa è la domanda più frequente delle ultime settimane formulata dagli addetti ai lavori e da migliaia tifosi di tutto il mondo. In Italia tutto è ancora incerto, ma da pochi minuti sono arrivato nuove rivelazioni da parte del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora con il suo intervento in Senato.

Coronavirus, il messaggio del Ministro Spadafora

Durante il suo intervento il Ministro Spadafora ha svelato: “Ci focalizziamo soltanto sul calcio, ma lo sport non è Serie A. Abbiamo pensato ai collaboratori sportivi con il bonus da 600 euro. Alle 12 incontrerò tutti i rappresentanti del mondo del calcio e della Figc per capire se ci siano o meno una soluzione con i protocolli che riguardano gli allenamenti”.

Poi ha aggiunto: “Tutti questi lavori ci faranno capire se ci siano o meno i margini di capire cosa saremo in grado di riaprire. Dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo riaprire visto che lo sport è importante, non solo per il valore economico, ma anche per il valore sociale. Dobbiamo farlo nel rispetto della salute di tutti, quindi gradualmente potremmo pensare tutta la parte che riguarda gli allenamenti. Per i campionati e per l’attività motoria all’aperto, tanto richiesta dai cittadini, valuteremo insieme al Comunicato tecnico scientifico una possibile ripresa”.

