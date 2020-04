Calciomercato, Inter shock | Icardi alla Juventus per 25 milioni!

L’emergenza Coronavirus porterà ad inevitabili conseguenze anche nel mondo del calcio. La crisi economica colpirà infatti anche il mercato del pallone con probabili svalutazioni di molti calciatori. Una questione di primaria importanza in casa Inter.

Il mondo del calcio è ancora a caccia di una soluzione definitiva in merito all'emergenza Coronavirus che sta tenendo in scacco il pianeta. La pandemia avrà infatti inevitabili ripercussioni anche dal punto di vista economico sul prossimo calciomercato delle società che dovranno far fronte ad inevitabili perdite e svalutazioni dei calciatori. Un problema che stando al 'Giornale', potrebbe essere di casa soprattutto all'Inter dove si rischia addirittura di perdere un importante tesoretto da ben 100 milioni di euro complessivi. Cifre importanti che sposteranno gli equilibri delle prossime sessioni di calciomercato nell'ottica di una ripartenza.

Calciomercato Inter, Icardi svalutato: un affare per la Juventus

La svalutazione dei cartellini può dunque seriamente complicare i piani dell’Inter. Il ‘Giornale’ ha fatto il punto della situazione evidenziando come le cessioni di Icardi, Perisic e Nainggolan potrebbero subire in modo netto l’emergenza Coronavirus e la conseguente crisi economica.

Il problema maggiore per Marotta e soci risiede certamente nel bomber argentino attualmente al Paris Saint Germain che ha nell’accordo un riscatto fissato a 70 milioni di euro che quasi certamente non verrà esercitato. Le prime panchine unite alla pandemia hanno infatti ridotto drasticamente le chance di una cessione onerosa di Icardi ai parigini, diventando così un vero e proprio problema da risolvere in virtù anche del pesante rinnovo contrattuale operato prima dell’addio estivo.

In un quadro così complicato l’Inter potrebbe essere dunque costretta ad accontentarsi di una cifra intorno ai 20-25 milioni di euro. Uno sconto forte che potrebbe nel caso fare anche il gioco della Juventus di Paratici, che lo aveva seguito da vicino prima del passaggio al PSG.

