Germania-Italia, effetto Coronavirus | Arriva la decisione

Gli effetti del Coronavirus colpiscono anche le nazionali: l’amichevole Germania-Italia del prossimo 31 marzo si giocherà a porte chiuse.

Non è solo la Serie A a fermarsi per via del ‘Coronavirus’, ma anche l’amichevole internazionale Germania-Italia ne subirà gli effetti. Nella giornata in cui il Consiglio Federale della FIGC ha confermato lo stop del campionato italiano fino al 3 aprile, anche la Federcalcio tedesca ha preso un’importante decisione. Il prossimo 31 marzo, infatti, è prevista a Norimberga l’amichevole fra la Nazionale Italiana e quella tedesca.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, scudetto in bilico | Pazzesco, la Serie A si decide ai playoff

Effetto Coronavirus, Germania-Italia a porte chiuse | Le ultime

La decisione della Federcalcio tedesca per l’amichevole fra Italia e Germania è quella di giocare a porte chiuse. Una decisione più soft rispetto a quanto richiesto dalla municipalità di Norimberga, che settimana scorsa aveva chiesto l’annullamento del match. L’Italia del CT Roberto Mancini, quindi, potrà giocare un importante test in vista di Euro 2020. Anche in Germania il ‘Coronavirus’ sta causando grandi disagi e le autorità stanno iniziando a prendere misure drastiche. In Baviera, ad esempio, le manifestazioni sportive con un pubblico superiore a mille persone non sono consentite fino a metà aprile. La grande sfida fra Nazionali, però, riuscirà a giocarsi.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus UFFICIALE: il Milan ha deciso di sospendere gli allenamenti

Il ‘Coronavirus’ dilaga in tutta Europa, ma la Federcalcio tedesca non annulla Germania-Italia del prossimo 31 marzo: l’amichevole si giocherà a porte chiuse a Norimberga.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus e Inter, Kane lontano | Notizia ‘bomba’ dall’Inghilterra

Champions League, incognita Juventus-Lione | L’annuncio di Aulas

Calciomercato Juventus, ‘nemico’ a sorpresa per Pogba | L’annuncio