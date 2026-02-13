Milan, Allegri punta su McKennie: il centrocampista Juve nel mirino a parametro zero

Il nome di Weston McKennie accende già il mercato estivo. Il centrocampista statunitense, in scadenza di contratto con la Juventus a luglio, è finito nella lista dei possibili colpi a zero del Milan. Un profilo che piace, e non poco, soprattutto a Massimiliano Allegri, pronto a scommettere sull’energia e sulla versatilità dell’americano.

Ma la partita è tutt’altro che chiusa. Perché la Juventus non intende perdere uno dei suoi uomini più affidabili senza combattere.

In stagione McKennie è stato uno dei più continui in maglia bianconera. I numeri parlano chiaro: 4 gol e 3 assist in 23 presenze in Serie A, 3 reti in Champions League e un altro centro in Coppa Italia. Cambiano gli allenatori, ma lui resta sempre tra i più utilizzati. Con l’attuale gestione tecnica ha ulteriormente alzato il livello delle sue prestazioni, diventando un punto fermo nello scacchiere tattico.

Il Milan osserva: Allegri e l’effetto Pulisic

Per questo la dirigenza bianconera è al lavoro per rinnovare il contratto del classe 1998. L’attuale accordo da 2,5 milioni di euro a stagione non soddisfa più il giocatore, che punta a un adeguamento. La proposta della Juventus sarebbe chiara: prolungamento di tre anni a circa 4 milioni netti l’anno per evitare l’assalto delle pretendenti.

Perché le pretendenti non mancano: oltre ai club di Serie A, si sono mossi interessamenti da Premier League, Liga, Ligue 1, Turchia e persino MLS. Febbraio è il mese delle strategie, dei sondaggi silenziosi e delle valutazioni sui parametri zero. E il Milan si sta muovendo in questa direzione. Dopo il nome di Leon Goretzka, anche quello di McKennie è finito sul tavolo delle riflessioni rossonere.

Ci sarebbero già stati contatti esplorativi per capire margini e condizioni. A spingere per l’americano è soprattutto Allegri, che ne apprezza duttilità, corsa e mentalità. Senza dimenticare un dettaglio che può pesare: l’amicizia consolidata con Christian Pulisic, elemento che potrebbe facilitare un eventuale inserimento a Milanello.

L’interesse non è esclusivo. Anche Inter e Roma monitorano la situazione, mentre la Juventus continua il pressing per il rinnovo. Il finale resta aperto. Una cosa è certa: McKennie è diventato uno dei nomi caldi del prossimo mercato. E il Milan, alla ricerca di qualità ed equilibrio in mezzo al campo, osserva con attenzione.