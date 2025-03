Milan, esonero Conceicao: scelto un sostituto a sorpresa

Caos totale in casa Milan in una stagione di totale disastro e che rischia di complicare anche il progetto in vista del futuro perché ci sono ora delle novità su Conceicao.

E’ una situazione complicata questa per il Milan che ha già esonerato Fonseca a dicembre dopo un periodo di alti e bassi per poi puntare forte su Conceicao che in un primo momento sembrava aver trovato la giusta quadra, poi il crollo totale che ha buttato il Milan fuori dalla Champions e dalla corsa al 4 posto che in questo momento dista ben 11 punti e sembra praticamente irraggiungibile per una rimonta nel finale di stagione.

C’è ben poco da salvare quindi per il Milan anche sotto la gestione Conceicao che sarà esonerato. Perché il club rossonero si è deciso a cambiare le cose in vista della prossima stagione e già in queste ore se si dovesse continuare con questo trend negativo che la società punterà su dei ‘nuovi’ volti che possano dare una scossa almeno dal punto di vista mentale e motivazionale per i giocatori in campo.

Milan, Conceicao verso l’esonero: scelto il sostituto

Un finale di stagione di grandi incertezze al Milan ma quello che invece è sicuro è che entro fine stagione Sergio Conceicao sarà esonerato. L’attuale allenatore portoghese non ha più fiducia di ambiente e società che ora già pensano a quello che può essere il sostituto per questo finale di stagione. Perché c’è il serio rischio di affidare ad un altro allenatore ancora, ad interim, la squadra per chiudere questi mesi.

In estate sarà poi rivoluzione totale ormai già annunciata, ma c’è la seria possibilità che il Milan possa esonerare Conceicao visti i risultati ottenuti che deludono. Diversi i nomi che sono venuti fuori e in pole c’è sicuramente quello dell’ex Tassotti che conosce bene ambiente e spogliatoio.

Un altro profilo che anche conosce benissimo le vicende interne di casa Milan è Andrea Pirlo che può essere anche un’altra opzione in caso di esonero di Conceicao in queste prossime settimane per provare a concludere almeno a testa alta la stagione dando positività per il futuro.