Pazza suggestione Simeone in Serie A: arriva insieme al nuovo ds

Dopo un’esperienza ultra decennale sulla panchina dell’Atletico Madrid il Cholo Simeone potrebbe cambiare squadra al termine della stagione.

Se l’argentino dovesse compiere l’impresa di battere Barcellona e Real Madrid e portarsi a casa il titolo di campione di Spagna il suo ciclo alla guida dei Colchoneros potrà dirsi una volta e per tutte concluso, nonostante abbia un contratto in scadenza nel 2027. Forzare ulteriormente la mano e portare avanti questa collaborazione rischierebbe di rovinare quanto di bello c’è stato in tutti questi anni, anche perché fare meglio di così è davvero impossibile.

Ed ecco che in questo caso si riaprirebbero le porte della Serie A per Simeone, che tornerebbe in Italia insieme al direttore sportivo.

Pazza suggestione Simeone: può tornare in Serie A

Sono oltre 10 anni che il Cholo Simeone è seduto sulla panchina dell’Atletico Madrid: è forse giunta la fine del suo ciclo con i Colchoneros? Una risposta a questa domanda può darla solo il diretto interessato, che in questo momento è però concentrato a compiere un’altra delle sue imprese: concorrere per il titolo di campione di Spagna con Barcellona e Real Madrid.

All’inizio della stagione un risultato del genere era impensabile, ed è per questo che a detto di molti Simeone potrebbe lasciare una volta e per tutte l’Atletico qualora riuscisse a vincere la sua terza Liga da allenatore. La strada è ancora piuttosto lunga, e non è da escludere che questa separazione possa verificarsi a priori, anche perché il Cholo non può fare meglio di quanto ha fatto e sta facendo. Alle volte è meglio decidere di mettere un punto prima a cosa che la situazioni degeneri, e questo potrebbe essere il caso.

Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante abbia il contratto in scadenza nel 2027, il nome del Cholo Simeone sarebbe finito nella lista del Milan per il post Conceiçao, in virtù anche del fatto che come nuovo direttore sportivo potrebbe arrivare un profilo che con l’argentino ha lavorato e vinto tanto negli scorsi anni.

Simeone arriva insieme al nuovo direttore sportivo

Il ritorno a Milano, sponda rossonera questa volta, del Cholo Simeone potrebbe essere direttamente collegato a quello di Andrea Berta, direttore sportivo di fama internazionale col quale l’argentino ha lavorato negli ultimi 12 anni all’Atletico Madrid.

Questo binomio vincente potrebbe dunque riformarsi al Milan, peccato però che le notizie trapelate nelle ultime ore lasciano intendere tutt’altro. Stando infatti a quanto riportato dai colleghi de Il Corriere della Sera, Berta avrebbe già un accordo con una squadra estera, frutto di un lavoro d’anticipo che ha visto il Diavolo arrivare a contattare il dirigente italiano troppo tardi. Ad oggi è dunque è difficile ipotizzare un clamoroso ribaltone di fronte a favore dei rossoneri, che rischiano a questo punto di rimanere con le mani in mano in vista della prossima stagione.