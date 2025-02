Milan, non solo Oddo: spunta un altro nome

Cambiano i piani per la società rossonera. Non solo Oddo, spunta anche un altro nome per la panchina del Milan.

La proprietà guarda al passato e spera di ritrovare la compattezza di un tempo grazie all’ingresso di vecchie glorie, che sono pronte a mettere a disposizione tutta la loro esperienza.

Ecco perché, nelle ultime ore, il club ha deciso di richiamare Oddo che avrà un altro ruolo all’interno dell’area tecnica rossonera. Il ritorno dell’ex difensore arrivare qualche settimana dopo l’ufficialità di Mauro Tassotti.

Ed in futuro non sono escluse ulteriori sorprese.

Oddo Milan: è fatta, si valuta anche un altro ritorno

In casa Milan la situazione non è delle migliori neanche in Under 23, con il Milan Futuro che si ritrova nei bassifondi della classifica di Serie C, con il rischio della retrocessione sempre più probabile.

A nulla è servito, infatti, l’ingresso di Mauro Tassotti. E così, quest’oggi, la società a seguito dell’ennesimo risultato negativo in campionato, dopo l’ultima sconfitta contro il Pescara, ha deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore Daniele Bonera che è stato sollevato dall’incarico.

Al suo posto, il club ha deciso di richiamare un’altra vecchia conoscenza e di nominare come nuovo tecnico del Milan Futuro Massimo Oddo, che ha maturato in questi anni una discreta esperienza tra i professionisti, anche in Serie C.

L’obiettivo, ovviamente, è risollevare l’ambiente e la squadra che è al terzultimo posto in classifica, con 22 punti dopo 28 giornate. Numeri davvero deludenti per la squadra che vuole evitare la retrocessione in Serie D.

Ecco perché Oddo avrà davanti a sè una sfida davvero difficile, motivato dal fatto che in caso di salvezza il suo contratto si rinnoverà fino a giugno 2026, con l’estate che potrebbe accogliere anche un altro ex al Milan: ecco i dettagli.

Milan: non solo Oddo, ecco chi può tornare

A prescindere da ciò che accadrà nei prossimi mesi, con Oddo che si giocherà la salvezza con il Milan Futuro, ecco nuove indiscrezioni relative anche ad un altro clamoroso ritorno in panchina.

Infatti, come confermato anche da Telelombardia, nella short list del Milan per la prossima stagione c’è anche Massimiliano Allegri, che è stato uno degli ultimi allenatori a vincere lo Scudetto con i rossoneri.

Inoltre, Ibra lo conosce bene con Max che potrebbe portare la sua grande esperienza in rossonera, unito alla conoscenza del mondo Milan, che può essere determinante per le nuove leve che ancora devono ambientarsi.