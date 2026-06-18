Fabio Capello a 80 anni: Tra successi calcistici e sogni inesplorati, il racconto di una vita tra pallone e passioni

Ottant’anni e uno sguardo che ancora scatta in anticipo: la vita di Fabio Capello, tra pallone e passioni, è un filo teso tra provincia, Wembley e quei sogni lasciati apposta in sospeso, per avere sempre una porta da spingere.

Compie 80 anni il 18 giugno 1946. È nato in provincia, a San Canzian d’Isonzo. Lì ha imparato due cose che non ha più mollato: disciplina e curiosità. Le porta con sé quando diventa prima centrocampista di personalità e poi allenatore di ferro. Non suona nostalgico quando ripensa all’inizio. Suona concreto. “Dalla provincia al gol di Wembley, ecco la mia vita”, ha detto. Quel gol resta la tacca sul legno: 14 novembre 1973, Wembley, Inghilterra-Italia 0-1, segna lui. L’Italia espugna il Tempio per la prima volta. Non serve aggiungere altro.

In campo passa da SPAL a Roma, da Juventus a Milan. Gioca con eleganza asciutta. Poche parole, tanti riferimenti. “Rivera è il più forte con cui ho giocato”, confessa senza fronzoli. Con Gianni Rivera divide spogliatoio e partite che contano. Colleziona vittorie. Da giocatore assapora lo scudetto e vive la stella rossonera del 1979. La mappa è già lì: ambizione, metodo, gusto del dettaglio.

A questo punto sembra tutto scritto. Non lo è.

Il tecnico delle “prime volte”

Capello si siede in panchina e abbassa la voce. Parla il campo. Con il Milan costruisce una squadra che non perde per 58 gare di fila in Serie A. Vince quattro Scudetti in cinque stagioni. E la notte di Atene 1994 gli regala la sua cartolina più nitida: Champions League alzata dopo il 4-0 al Barcellona di Cruyff. Arriva a Roma e firma il titolo del 2000-01. Lavora a Madrid due volte e conquista la Liga in entrambi i passaggi. Con la Nazionale inglese affronta Mondiali ed Europei, tra risultati, discussioni e una stampa che non perdona. A Torino guida la Juve nei due campionati 2004-06: i titoli ottenuti sul campo vengono poi cancellati. La cronaca resta, così come il peso delle decisioni.

Quando gli chiedono le soddisfazioni più grandi, spiazza. Non fa l’elenco delle coppe. Parla delle “prime volte”. Il primo trofeo giovanile. La prima Coppa Italia. Il primo scudetto “alla Juve”. La stella col Milan. È un modo di dire che i traguardi contano, ma l’impronta iniziale brucia di più. Perché ti pone domande. Sei davvero all’altezza? Come gestisci il dopo?

Oltre il campo: rigore, misura, curiosità

Capello ha sempre curato l’ordine. Allenamenti brevi. Idee chiare. Zero alibi. Ma fuori dal campo ha coltivato interessi che non hanno bisogno di applausi. Letture, musei, viaggi. In più interviste ha raccontato di amare l’arte e il tempo lento delle città: su questo non abbiamo dati puntuali, ma il tratto è coerente con la sua biografia pubblica. La curiosità lo spinge a cambiare lingua e abitudini. In Inghilterra si misura con un calcio diverso. In Spagna impara a vincere anche tra rumori e pressioni.

A 80 anni “Don Fabio” non rincorre panchine. Sceglie la parola giusta al commento giusto. Difende l’idea che il calcio resti lavoro e responsabilità. Però i “sogni inesplorati” non li ha chiusi a chiave. Li lascia sulla mensola. Possono essere piccole cose: una mattina presto in una città vuota. Un quadro visto senza fretta. Una partita che non allena ma osserva, in silenzio, per capire ancora.

Forse è qui la sua lezione più semplice. Tenere il baricentro avanti. Anche quando la partita sembra finita. Anche quando la vita ti dice che hai già vinto abbastanza. Tu, invece, che “prima volta” stai preparando?