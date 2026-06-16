Cessione Thuram, la Juventus pronta all’addio: che plusvalenza sul francese

Juventus, una decisione che può cambiare il mercato: i segnali arrivano dall’Inghilterra. Khephren Thuram può essere ceduto, che plusvalenza a bilancio

Quanto vale davvero un giocatore nel calcio moderno? Non soltanto sul campo, ma all’interno di un bilancio, di una strategia societaria e di un progetto tecnico che guarda al futuro. È una domanda che in queste settimane sta accompagnando molte delle riflessioni della Juventus, impegnata a pianificare la prossima stagione tra ambizioni sportive e necessità economiche.

Alla Continassa sono giorni particolarmente intensi. L’arrivo del nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali ha aperto una fase di analisi approfondita delle strategie del club, soprattutto in relazione agli impegni legati al Fair Play Finanziario e agli obiettivi economici fissati per i prossimi mesi. Tra i dossier più delicati ce n’è uno che riguarda un calciatore cresciuto molto nell’ultimo anno e che oggi rappresenta un patrimonio importante per la società bianconera.

Per questo motivo ogni proposta che arriverà sul tavolo della dirigenza verrà valutata con grande attenzione. Se da una parte Kenan Yildiz viene considerato il punto fermo da cui ripartire, dall’altra esistono profili che potrebbero trasformarsi in opportunità strategiche. Ed è proprio qui che entra in scena un nome destinato a far discutere durante tutta l’estate.

Thuram tra progetto tecnico e tentazioni di mercato

Quel nome è Khephren Thuram. Il centrocampista francese, arrivato alla Juventus nell’estate del 2024, si è ritagliato uno spazio sempre più importante all’interno della squadra grazie alle sue qualità fisiche, alla capacità di recuperare palloni e a una presenza costante nelle due fasi di gioco.

Dal punto di vista tecnico, la posizione di Luciano Spalletti appare piuttosto chiara. L’allenatore vedrebbe in Thuram uno degli elementi sui quali continuare a costruire la mediana bianconera nella stagione 2026-2027. Una fiducia che nasce dal rendimento mostrato dal francese e dalla sua crescita costante nel corso dell’ultimo campionato.

Tuttavia, il mercato spesso segue logiche diverse rispetto a quelle del campo. E quando un giocatore attira attenzioni importanti dall’estero, le valutazioni diventano inevitabilmente più complesse. Negli ultimi giorni, infatti, attorno al figlio di Lilian Thuram si sono registrati movimenti significativi provenienti dalla Premier League, un campionato che continua a rappresentare una delle principali fonti di investimento del calcio europeo.

Dalla Premier arrivano le prime richieste: la Juventus riflette

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, due club inglesi avrebbero già avviato i primi contatti esplorativi con l’entourage del giocatore e con la stessa Juventus. Si tratta di Sunderland e Nottingham Forest, società interessate a comprendere la fattibilità economica di una possibile operazione.

Al momento non si parla ancora di trattative avanzate, ma di semplici richieste di informazioni. Un passaggio che però conferma quanto il profilo di Thuram sia apprezzato anche oltre i confini italiani. Del resto, le caratteristiche del francese sembrano adattarsi perfettamente ai ritmi intensi e alla fisicità del calcio inglese.

La riflessione della dirigenza bianconera non riguarda soltanto l’aspetto sportivo. Acquistato dal Nizza per poco più di 20 milioni di euro, il centrocampista ha oggi un valore residuo a bilancio di circa 12 milioni. Una cessione compresa tra i 35 e i 40 milioni consentirebbe alla Juventus di realizzare una plusvalenza compresa tra 23 e 28 milioni di euro, numeri che assumono un peso rilevante nella pianificazione finanziaria del club.

È qui che il dibattito diventa particolarmente interessante. Da una parte c’è un giocatore che l’area tecnica considera prezioso per il presente e per il futuro. Dall’altra c’è la possibilità di generare risorse fondamentali per rispettare gli obiettivi economici e finanziare nuove operazioni di mercato. Il calcio moderno vive spesso di questi equilibri sottili. E mentre dall’Inghilterra continuano ad arrivare segnali d’interesse, resta una domanda che accompagnerà l’estate bianconera: fino a che punto la Juventus sarà disposta a resistere davanti a un’offerta davvero importante.