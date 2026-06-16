Mondiali 2026: Austria-Giordania in Diretta su Dazn o Rai – Orari, Canali TV e Streaming. Esordio di Ralf Rangnick: Guida Completa per Non Perdere il Match

È una di quelle partite che segnano l’inizio di qualcosa: l’Austria che si affida al metodo Rangnick, la Giordania che porta la sua fame sul palcoscenico più grande. Un incrocio inatteso dei Mondiali 2026, da seguire con la stessa cura con cui si aggiusta il volume prima del fischio d’inizio.

C’è chi arriva con il passo corto ma deciso, e chi con il cuore pieno di vento. L’esordio di Ralf Rangnick nella competizione profuma di scommessa riuscita a metà: idee chiare, allenamenti scanditi, una nazionale austriaca che negli ultimi anni ha imparato a stare alta, a pressare, a fidarsi delle proprie gambe. I contatti mai andati in porto con il Milan restano sullo sfondo: utile cornice, non la tela. Davanti, una Austria–Giordania che non si spiega con la lavagna, ma con le pieghe del torneo: i Mondiali amano le storie che crescono minuto dopo minuto.

Intanto la Giordania è tutto fuorché comparsa. L’eco della finale di Coppa d’Asia 2023 non si è spenta: corsa elastica, ripartenze affilate, l’ala Musa Al-Taamari capace di strappare metri come fossero adesivi. È la partita giusta per misurare la solidità di chi costruisce e la fame di chi ribalta.

Dove vedere Austria–Giordania: orari, canali TV e streaming

La domanda è semplice: diretta TV su DAZN o Rai? In Italia, i diritti dei Mondiali 2026 sono in chiaro sulla Rai. Le partite vanno sui canali generalisti (Rai 1 o Rai 2 a seconda del palinsesto) e in streaming gratuito su RaiPlay da smartphone, tablet, smart TV e browser. Al momento, non risultano assegnazioni per DAZN sulla Fase Finale: quindi niente diretta su DAZN.

Un dettaglio utile per chi guarda da fuori casa: con una connessione stabile e l’app aggiornata, RaiPlay regge bene i picchi di audience. Evita il Wi‑Fi affollato dell’ultimo minuto: un hotspot dedicato fa la differenza quando la partita prende fuoco.

Probabili formazioni e chiavi tattiche

Le federazioni non hanno ancora diramato le liste ufficiali per questa gara: nessuna formazione è confermata. Possiamo però leggere gli indizi. L’Austria di Rangnick preferisce un 4‑2‑2‑2 o un 4‑3‑3 elastico: pressione alta, linee corte, mezzali aggressive. Nomi verosimili, salvo convocazioni e condizioni: Sabitzer per cucire tra i reparti, Laimer per dare gamba e raddoppi, Baumgartner tra le linee, Gregoritsch come riferimento, difesa con Posch e (se al 100%) Alaba a guidare. In porta, scelta di solito tra profili già rodati nel recente ciclo.

La Giordania di Hussein Ammouta ha identità chiara: blocco medio, transizione rapida, uso intelligente dell’ampiezza. Occhio a Al‑Taamari sulla corsia e a Yazan Al‑Naimat come terminale: pochi tocchi, idea semplice, profondità immediata. Sui piazzati, la differenza la fanno marcature pulite e primo impatto: l’Austria non può concedere la seconda palla, la Giordania non può sprecare la prima.

Poi c’è l’aria del torneo, che cambia le cose. In Nord America gli spalti mischiano accenti e bandiere. Ti ritrovi vicino a chi ha attraversato un continente per vedere una partita che, fino a ieri, non era nemmeno nei tuoi pensieri. È lì che il calcio diventa tuo: quando scegli dove guardarlo, con chi, e quanto lasciarti sorprendere. Tu dove sarai quando l’arbitro fischierà e il pallone deciderà di chi è la serata?