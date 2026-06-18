Juve, assalto al nuovo Yaya Touré: gioca in Liga, ecco chi è

La Juventus ha messo nel mirino un talento considerato il nuovo Yaya Touré: gioca in Liga, ecco chi è

Nel calcio moderno esistono percorsi che sembrano già scritti e altri che sorprendono per le loro improvvise deviazioni. Alcuni giocatori vengono etichettati come futuri campioni quando sono ancora adolescenti, salvo poi ritrovarsi a dover ricostruire la propria carriera lontano dai riflettori. Ma è proprio in quei momenti che emerge il carattere di un calciatore.

Chi segue il mercato sa bene che le grandi società non cercano soltanto certezze assolute. Spesso puntano su profili che hanno ancora margini di crescita e che, nel contesto giusto, possono esplodere definitivamente. È una strategia che negli anni ha portato risultati importanti e che continua ad affascinare dirigenti e osservatori.

In queste settimane, mentre la Juventus lavora per rafforzare il centrocampo in vista della prossima stagione, un nome ha iniziato a circolare con sempre maggiore insistenza. Non si tratta di una stella già affermata, ma di un talento che sembrava destinato a dominare il calcio europeo e che ora potrebbe essere pronto per una nuova occasione.

Moriba, dal Barcellona alle difficoltà: una carriera fatta di salite e discese

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus avrebbe effettuato un primo sondaggio esplorativo per Ilaix Moriba, centrocampista del Celta Vigo valutato circa 15 milioni di euro. Un interesse ancora preliminare, ma che conferma come il profilo del giocatore sia attentamente monitorato dalla dirigenza bianconera.

La storia di Moriba è una di quelle che meritano di essere raccontate. Cresciuto nella celebre cantera del Barcellona, il centrocampista guineano con cittadinanza spagnola si era imposto giovanissimo all’attenzione degli addetti ai lavori. A soli 17 anni aveva già debuttato in prima squadra, attirando paragoni prestigiosi con giocatori del calibro di Yayá Touré.

Fisico dominante, capacità di recuperare palloni e qualità nella costruzione del gioco: caratteristiche che avevano convinto il Lipsia a investire circa 16 milioni di euro nell’estate del 2021. Tuttavia, l’avventura in Bundesliga non è andata come previsto. Le poche presenze accumulate e la difficoltà nel trovare continuità hanno rallentato una crescita che sembrava inarrestabile.

Una situazione che avrebbe potuto spegnere definitivamente molte promesse. Ma il calcio, spesso, concede una seconda possibilità a chi ha la forza di aspettarla.

La rinascita al Celta Vigo e il possibile interesse bianconero

Dopo le esperienze al Valencia e soprattutto al Celta Vigo, Moriba ha ritrovato quella continuità che sembrava smarrita. I numeri delle ultime due stagioni raccontano di un giocatore cresciuto sotto ogni aspetto: presenza costante, maggiore maturità tattica e una centralità sempre più evidente nel sistema di gioco della squadra galiziana.

Le sue qualità tecniche potrebbero rappresentare una risposta concreta alle esigenze della Juventus. Il club bianconero è alla ricerca di profili in grado di dare dinamismo alla mediana, migliorare la circolazione del pallone e garantire equilibrio tra fase offensiva e difensiva.

Ilaix Moriba possiede proprio queste caratteristiche. È un centrocampista moderno, capace di interpretare più ruoli e di adattarsi a differenti sistemi di gioco. Inoltre, a soli 23 anni, conserva ancora ampi margini di miglioramento, un aspetto che la dirigenza juventina considera sempre con grande attenzione nelle proprie valutazioni.

Per il momento non esiste una trattativa vera e propria. Siamo nella fase dei monitoraggi, delle analisi e delle riflessioni strategiche. Tuttavia, chi conosce le dinamiche del mercato sa che spesso le operazioni più interessanti nascono proprio da osservazioni silenziose e apparentemente secondarie.

La Juventus continua a guardare avanti, alla ricerca dei tasselli giusti per costruire il proprio futuro. E mentre il nome di Moriba resta annotato sul taccuino dei dirigenti, una domanda accompagna inevitabilmente questa estate di mercato: il talento che aveva incantato il Barcellona è finalmente pronto per mantenere le promesse che aveva fatto intravedere da ragazzo?