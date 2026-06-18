Real Madrid, pronti 220 milioni per una stella internazionale: due big partiranno per finanziare il colpo

Il Real Madrid sta studiando un colpo destinato a fare scalpore: pronti 220 milioni di euro per una stella internazionale, due big partiranno per finanziare il colpo

Quanto può spingersi oltre un club che ha già vinto tutto? È una domanda che accompagna ogni estate del Real Madrid, ma questa volta la risposta potrebbe sorprendere anche i tifosi più abituati ai grandi colpi. Perché quando si parla dei Blancos e di Florentino Perez, le parole impossibile o irraggiungibile sembrano perdere significato.

Negli ultimi mesi il club spagnolo ha già mosso pedine importanti sul mercato, rinforzando diversi reparti e ridisegnando parte della rosa. Eppure, secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, nei piani della dirigenza ci sarebbe ancora spazio per un ultimo tassello. Un nome capace di accendere l’entusiasmo del Bernabeu e di riportare in auge la filosofia dei grandi Galacticos.

Un profilo giovane, spettacolare e già decisivo ai massimi livelli. Un calciatore che continua a crescere e che, partita dopo partita, sembra aumentare il proprio valore. Non è un caso che le sue recenti prestazioni abbiano attirato nuovamente l’attenzione del club più titolato d’Europa.

Micheal Olise, il talento che ha conquistato tutti

La gara disputata con la Francia contro il Senegal ha confermato ciò che molti osservatori sostengono da tempo: Micheal Olise è ormai entrato nell’élite del calcio europeo. Bastati quarantacinque minuti per cambiare il volto della partita, offrendo qualità, accelerazioni e un assist che ha contribuito alla rimonta dei Bleus.

I numeri parlano da soli. Tra club e nazionale, l’esterno offensivo del Bayern Monaco ha vissuto una stagione straordinaria, diventando uno dei giocatori più produttivi del panorama internazionale. Gol, assist e una continuità di rendimento che hanno attirato l’interesse delle principali potenze calcistiche.

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il nome di Olise sarebbe tornato con forza nei radar del Real Madrid. Non si tratterebbe di un semplice monitoraggio, ma di una vera strategia costruita nel tempo. Il problema, però, è rappresentato dalla posizione del Bayern, che considera il francese uno degli elementi centrali del progetto tecnico e non sembra intenzionato ad aprire alcuna trattativa.

Florentino Perez prepara il colpo da copertina

Chi conosce la storia recente del club madrileno sa bene che un primo rifiuto difficilmente basta per fermare Florentino Perez. Il presidente blanco continua infatti a inseguire quello che potrebbe diventare il colpo simbolo della sua nuova gestione.

Le cifre che circolano sono impressionanti. Si parla di una possibile offerta superiore ai 200 milioni di euro, una somma che trasformerebbe l’operazione in una delle più costose nella storia del calcio. Un investimento enorme che, inevitabilmente, richiederebbe anche alcune cessioni eccellenti.

Tra i nomi maggiormente discussi figurano quelli di Aurelien Tchouameni e Federico Valverde, due centrocampisti di altissimo livello che potrebbero garantire risorse economiche importanti. Sullo sfondo resta anche l’interesse per Enzo Fernandez, segnale evidente di come il mercato del Real sia ancora lontano dall’essere concluso.

Per il momento il muro del Bayern resiste, ma la sensazione è che questa storia sia soltanto all’inizio. E quando un presidente come Perez decide di inseguire un obiettivo, il finale raramente è scontato. La vera domanda, allora, non è se il Real tornerà alla carica, ma fino a dove sarà disposto a spingersi per trasformare un sogno di mercato in realtà.