Esonero nel weekend: annuncio dell’allenatore, bloccato Mancini

La prossima partita di campionato potrebbe essere in crocevia decisivo per la stagione della squadra ed il futuro dell’allenatore.

Ad esserne consapevole è il diretto interessato, che nel corso della conferenza stampa di oggi ha parlato anche dal delicato tema inerente al suo futuro. Il tecnico riconosce il fatto che questa giornata di Serie A potrebbe risultare essere fondamentale per il proseguo della sua avventura in panchina, ma allo stesso tempo ci ha tenuto a smentire tutte le voci circolate nel corso di queste settimane in merito ad un rapporto non idilliaco con la dirigenza, la stessa che nel frattempo si sarebbe mossa per trovare il sostituto, che a quanto pare potrebbe rispondere al nome di Roberto Mancini.

Sconfitta decisiva: annuncio del tecnico

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali ed europei, soprattutto in Serie A, dove nel prossimo weekend di campionato potrebbe saltare l’ennesima panchina della stagione.

La sconfitta nell’ultimo turno di campionato non è stata ben digerita dalla dirigenza, che ha recentemente comunicato un ultimatum al proprio tecnico: o le cose tornano come ad inizio stagione, dove tutto andava per il meglio, o si opterà per un esonero che farà si discutere, ma che servirà per dare una scossa ad un ambiente ed una squadra che oramai non sembrerebbe essere più in sé. Prendere una decisione del genere non è assolutamente semplice, ed è per questo che il club aspetterà la fine di questa giornata di campionato per pronunciarsi, con l’allenatore che dal canto suo è consapevole di starsi giocando il proprio futuro sulla panchina della squadra.

A confermarlo è proprio il diretto interessato, Raffaele Palladino, che nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Lecce, ha spostato tutta l’attenzione sulla Fiorentina, dicendo è giusto che la società prenda le decisioni che ritenga essere le più in linea con quelli che sono i suoi obiettivi, al momento tutti in linea con quelle che erano le aspettative di inizio stagione.

Un sogno in panchina: il sostituto è Mancini

Nonostante tutto Raffaele Palladino resta fortemente in bilico. L’allenatore della Fiorentina dovrà tornare a convincere come fatto ad inizio stagione, sennò c’è il serio rischio che la Viola possa optare per un esonero impensabile fino a qualche settimana fa.

Dopo la sparata di Pradé di qualche settimana fa, attorno alla panchina di Raffaele Palladino sono cominciati ad aleggiare i fantasmi di diversi allenatori famigerati, su tutti quello dell’ex CT della Nazionale Roberto Mancini. Se proprio la Fiorentina dovrà cambiare allenatore, lo farà solo nel momento in cui il campione d’Europa nel 2021 dovesse accettare la destinazione, anche perché si tratterebbe essere di un salto di qualità importante, che potrebbe permettere alla Viola di cominciare a puntare veramente in alto. Staremo a vedere.