Esonero nel week-end in Serie A: pronto Sarri

Non sono più ammessi passi falsi ed è per questo che le voci sull’esonero si sono concretizzate in Serie A.

Oltretutto poi, l’esordio in Serie A per Maurizio Sarri sulla panchina del club italiano e che seguirebbe a quello che è l’esonero in Serie A, arriverebbe clamorosamente contro il Napoli che è il piena lotta Scudetto. Sarebbe beffa per i tifosi azzurri che, legati ancora a quello che fu l’operato di Sarri nel ciclo triennale vissuto dal tecnico di Figline in terra partenopea, si ritroverebbero di nuovo di fronte a lui.

Non è stata una buona annata, vissuta tra alti e bassi per il tecnico che sarebbe ad un passo dall’esonero. Un ultimo treno per lui arriverebbe nel corso del week-end. In caso di passo falso, l’ennesimo che verrebbe fuori dopo un mercato importantissimo fatto in inverno, ecco che scatterebbe il licenziamento.

Esonero in Serie A: la notizia nel week-end

L’esonero in Serie A può arrivare a seguito di quanto accadrà nel week-end. Perché secondo quanto riferisce La Nazione, attraverso le pagine pubblicate questa mattina, sono da valutare le prestazioni di uno dei club che si è decisamente allontanato dalle prime posizioni di classifica.

Non perché lottare per vincere lo Scudetto sia obbligo. Ma per il mercato fatto e quanto realizzato anche nel corso dell’inverno, una lotta per il piazzamento in Champions League o comunque per l’Europa e non solo per la Conference, l’avrebbero voluta vedere da quelle parti.

Si tratta infatti del club che occupa attualmente la sesta posizione in classifica. La distanza a -7 punti dalla Juventus che è quarta, per la Fiorentina, non basta più. È per questo che, in caso di nuovo passo falso dei viola dopo la sfida persa con l’Hellas, scatterebbe l’esonero per Raffaele Palladino.

Esonero e scelta in panchina: Sarri è il primo nome

Il primo nome in caso di esonero per Raffaele Palladino, porta a Maurizio Sarri. I viola, vedendo anche quanto fatto con la Lazio, che riuscì con Sarri ad ottenere posizioni importantissime in classifica, spingerebbe Commisso a fidarsi di un progetto col tecnico toscano in panchina. Qualora Palladino dovesse fallire anche nel week-end, non trovando i tre punti, ecco che scatterebbe l’esonero con scossone. Da capire poi se sarà traghettatore o Sarri nell’immediato, se non a fine stagione.

Ultime su Sarri: la scelta del tecnico

Ha dichiarato più volte, nel corso di alcune interviste, di averle ricevute alcune proposte, Maurizio Sarri. Il tecnico toscano non si è sentito convinto di alcune destinazioni, tanto da attendere quella giusta. Sogna la Premier League, non i soldi della Saudi Pro League, ma anche “sentirsi a casa” in Serie A potrebbe avere il suo peso. È per questo che, più del Milan e al posto di Conceicao, la Fiorentina farebbe al caso di Maurizio Sarri.