Esonero Conceiçao, tutto organizzato per il futuro: decisione di Ibra

Il Milan di Sergio Conceiçao vive un momento molto complicato e noostante i risultati non troppo negativi si parla di esonero del portoghese.

I rossoneri sono riusciti a battere il Verona a fatica, con un gol di Santiago Gimenez su una grande giocata di Rafael Leao e i tre punti conquistati sono vitali per guardare al resto della stagione con positività rispetto all’obiettivo Champions League che è quello che chiede la società per ritenere sufficiente il lavoro svolto in questa annata.

Ma le difficoltà del Milan sono comunque molteplici e quanto visto fino a questo momento non soddisfa per niente dirigenza e tifoseria, così come non soddisfa nemmeno i protagonisti stessi.

Conceiçao non incide: futuro lontano dal Milan?

L’arrivo di Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan non ha sortito chissà che effetto. Tutti pensavano che con l’addio di Paulo Fonseca e l’arrivo del nuovo tecnico portoghese, che è sicuramente più duro e schietto, si potesse trovare la strada giusta per ridare un percorso positivo ai rossoneri e invece non è stato così.

Ci sono le stesse difficoltà che c’erano qualche mese fa e che dall’inizio della stagione attanagliano il Milan. Troppi alti e bassi, toppi momenti in cui la partita sembra completamente fuori controllo e non nella gestione della squadra rossonera.

Secondo le ultime notizie, il Milan valuta già l’esonero di Sergio Conceiçao: a fine stagione si prenderà una decisione molto forte.

Esonero Conceiçao: la scelta sarà di Ibrahimovic

L’esonero di Sergio Conceiçao è un argomento molto caldo in casa Milan. L’allenatore portoghese ha inciso il minimo indispensabile e tutti i problemi che c’erano prima di lui continuano ad esserci e a volte anche in maniera più pesante. Questa volta rischiano anche di essere decisivi per il futuro del club, visto che ci sono in palio obiettivi che se non vengono centrati creerebbero molto caos.

Il futuro del Milan potrebbe essere senza Sergio Conceiçao. A fine stagione la dirigenza rossonera tirerà le somme e valuterà con calma cosa sarà andato bene e cosa no e deciderà se continuare o meno con il tecnico portoghese.

Inoltre si parla già di frizioni importanti tra Conceiçao e Ibrahimovic e sarà proprio lo svedese a decidere il destino dell’allenatore: ha rapporto diretto con la squadra e se non la riterrà soddisfatta, deciderà per il cambio in panchina.

Conceiçao verso l’esonero? Quale allenatore al suo posto

L’esonero di Sergio Conceiçao è una possibilità concreta. Ci sono già molte voci che rigurdano il futuro della panchina del Milan, con possibilità anche clamorose come nuovo allenatore. Ibrahimovic intende portare un allenatore italiano, che conosca bene il campionato ma soprattutto che faccia giocare bene la squadra.

Il nome che segue il Milan come prossimo allenatore è quello di Vincenzo Montella. Potrebbe essere l’attuale ct della Turchia il profilo giusto da cui ripartire per costruire un progetto vincente.