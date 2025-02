Milan, Fonseca aveva ragione: stesso problema per Conceicao

Tensione in casa Milan perché Continuano ad esserci problemi per la squadra rossonera nonostante il cambio in panchina che ha portato all’esonero di Fonseca e l’arrivo di Conceicao.

Arrivano degli approfondimenti da dover fare e sono decisivi per capire quella che è la situazione del Milan che ha avviato un nuovo progetto in corso d’opera considerando che c’è stato l’esonero di Fonseca e la scelta di puntare su un altro tecnico portoghese come Conceicao che ha avuto subito un grande impatto con la vittoria della Supercoppa Italiana, poi però sono continuati i risultati altalenanti che hanno lanciato l’allarme.

Il Milan in questo momento non è nella posizione di classifica che sperava in campionato e anche in Champions League c’è una situazione scomoda considerando che l’andata dei Playoff il club rossonero ha perso 1-0 e rischia l’eliminazione anticipata e che non può fare per nulla piacere alla società dopo il grande mercato fatto in questa sessione di riparazione da poco conclusa. E allora per Conceicao scatta l’allarme che già in precedenza con Fonseca era evidente.

Milan, problema per Conceicao come con Fonseca

Adesso è una situazione difficile da dover affrontare perché secondo le ultime analisi non è un periodo sereno per il Milan che ora rischia davvero di ritrovarsi con una stagione sempre più ricca di danni e serviranno risposte sul campo o si rischierà di affrontare sempre più sentenze dure.

In questo momento, come analizzato da calciomercato.com, il Milan con Conceicao rispetto a quello di Fonseca non è poi cambiato chissà quanto nei risultati e in quello che è un grave problema come l’aspetto mentale di una squadra spesso debole e vulnerabile con i soliti errori visti e rivisti.

Per questo motivo che, ora che l’organico è stato rinforzato anche con uomini di grande esperienza, che ci si aspettano risposte diverse dal Milan di Conceicao rispetto quello di Fonseca e senza risultati differenti si rischia di arrivare ad uno scontro anche con il nuovo e attuale allenatore.

Si continua a parlare di rumors di mercato, di tensioni interne e di problemi che tormentano il Milan dall’inizio della stagione come aveva fatto notare Fonseca prima e ora lo stesso accade con Conceicao.