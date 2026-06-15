Inter Camavinga, colpo per il centrocampo: la valutazione del Real Madrid

Un nome che accende i sogni: l’Inter valuta una mossa ambiziosa per il centrocampo. Camavinga può essere il super colpo per Chivu

C’è sempre un momento, durante ogni estate di mercato, in cui una semplice indiscrezione riesce a cambiare la percezione di un’intera sessione. Basta un nome, uno di quelli che evocano palcoscenici internazionali, serate europee e prospettive che sembrano quasi irraggiungibili. È ciò che sta accadendo in queste ore attorno all’Inter, impegnata a costruire una squadra sempre più competitiva per la prossima stagione.

La richiesta arrivata da Cristian Chivu alla dirigenza è chiara: serve un centrocampista moderno, fisico, dinamico e capace di accompagnare l’azione offensiva senza perdere equilibrio nella fase difensiva. Un identikit preciso che ha portato i nerazzurri a valutare diversi profili, alcuni già noti agli addetti ai lavori e altri decisamente più sorprendenti.

Nelle ultime settimane il nome di Manu Koné è rimasto presente nei radar interisti, ma la valutazione della Roma continua a essere molto elevata. Ecco perché la società starebbe esplorando percorsi alternativi, cercando occasioni che possano trasformarsi in autentici colpi di mercato.

Il contatto che alimenta le indiscrezioni

Dietro le grandi operazioni spesso si nascondono incontri informali e conversazioni lontane dai riflettori. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, durante il weekend sarebbe avvenuto un confronto tra Beppe Marotta e Florentino Perez a margine della sfida tra le leggende di Real Madrid e Inter. Tra i temi affrontati sarebbe emerso anche il nome di Eduardo Camavinga, uno dei talenti più interessanti del calcio europeo.

Il centrocampista francese, arrivato a Madrid nell’estate del 2021 dopo l’esplosione con il Rennes, ha vissuto una stagione complicata rispetto agli standard che avevano accompagnato la sua crescita. Nonostante oltre duecento presenze con la maglia blanca e un palmarès già ricchissimo, il classe 2002 non viene più considerato intoccabile. Una situazione che inevitabilmente ha attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui proprio l’Inter.

Camavinga e il progetto nerazzurro: suggestione o opportunità concreta?

Quando si parla di Eduardo Camavinga, è impossibile non pensare alle sue qualità tecniche e atletiche. Capacità di recuperare palloni, progressione palla al piede, visione di gioco e duttilità tattica rappresentano caratteristiche che si sposerebbero perfettamente con il centrocampo nerazzurro. Accanto a giocatori come Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Petar Sucic, il francese potrebbe garantire quell’imprevedibilità che spesso fa la differenza nelle partite più importanti.

Naturalmente l’ostacolo principale resta economico. La valutazione del giocatore oscilla tra i 40 e i 45 milioni di euro, mentre l’ingaggio rappresenta un investimento significativo. Tuttavia, il mercato insegna che molte operazioni considerate impossibili all’inizio dell’estate diventano improvvisamente realizzabili quando interessi reciproci e tempistiche si allineano.

L’Inter, dal canto suo, continua a monitorare la situazione senza forzare i tempi. La sensazione è che molto dipenderà dalle strategie del Real Madrid e dalle eventuali uscite che potrebbero modificare il budget nerazzurro. Nel frattempo, i tifosi osservano con curiosità l’evoluzione di una pista che fino a poche settimane fa sarebbe sembrata pura fantasia. E se fosse proprio questo il colpo destinato a cambiare il volto del centrocampo interista nella stagione che verrà?