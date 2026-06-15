Juventus, il primo colpo di Carnevali è ufficiale: il comunicato

Juventus, il primo segnale della nuova era: una scelta che guarda lontano. Il primo colpo della nuova era Carnevali

Le rivoluzioni nel calcio non iniziano sempre con acquisti da copertina o conferenze spettacolari. A volte prendono forma attraverso decisioni apparentemente semplici, ma capaci di raccontare una strategia ben precisa. E proprio mentre i tifosi attendono i grandi colpi dell’estate, alla Continassa è arrivato un segnale che merita attenzione.

Quando una nuova dirigenza si insedia, ogni mossa assume un significato particolare. È il caso della Juventus, che nelle ultime ore ha definito una scelta destinata a incidere sul presente e sul futuro della rosa. Un’operazione che conferma la volontà del club di puntare sulla continuità e sulla valorizzazione di profili già inseriti nel progetto tecnico.

Dietro una firma, infatti, spesso si nasconde molto più di un semplice contratto. C’è una visione, una programmazione e la volontà di costruire una squadra competitiva senza disperdere quanto di buono è stato fatto nei mesi precedenti.

Juventus, arriva il riscatto di Jeremie Boga

La prima vera operazione della nuova gestione guidata da Giovanni Carnevali porta il nome di Jeremie Boga. La società bianconera ha infatti deciso di esercitare il diritto di riscatto previsto nell’accordo siglato a gennaio con il Nizza, trasformando il prestito dell’esterno ivoriano in un trasferimento definitivo.

L’operazione prevede un investimento di 4,8 milioni di euro, ai quali si aggiungono 800 mila euro di oneri accessori. Una cifra considerata sostenibile dalla dirigenza, soprattutto alla luce del rendimento mostrato dal giocatore nei suoi primi mesi a Torino.

Il nuovo contratto legherà Boga alla Juventus fino al 30 giugno 2029. Una scelta che evidenzia la fiducia del club nelle qualità dell’ex Sassuolo e Atalanta, un calciatore che nel corso della sua carriera ha dimostrato di poter fare la differenza nell’uno contro uno e di possedere caratteristiche sempre più rare nel calcio moderno.

Non è un dettaglio secondario il fatto che Carnevali conosca molto bene il giocatore. Fu proprio durante l’esperienza al Sassuolo che il dirigente contribuì alla crescita e alla valorizzazione dell’attaccante ivoriano, poi ceduto all’Atalanta per una cifra superiore ai 20 milioni di euro.

I numeri e la fiducia nel progetto tecnico

Nei primi mesi in bianconero, Boga ha saputo ritagliarsi uno spazio importante. Le sue statistiche raccontano di 17 presenze complessive tra competizioni nazionali e internazionali, con 4 reti realizzate e un assist fornito ai compagni.

Numeri che non fotografano soltanto il contributo offensivo, ma anche la capacità di adattarsi rapidamente a un contesto complesso come quello della Juventus. Chi segue da vicino il calcio sa quanto sia difficile inserirsi in una squadra con grandi aspettative e pressione costante, soprattutto arrivando a stagione in corso.

La scelta di confermare l’esterno africano rappresenta quindi un investimento tecnico prima ancora che economico. In un mercato che spesso porta le società a rincorrere nomi altisonanti, la Juventus sembra aver deciso di premiare il rendimento e la crescita mostrata sul campo.

Adesso l’attenzione si sposta sulle prossime mosse della dirigenza. Il riscatto di Jeremie Boga potrebbe essere soltanto il primo tassello di un’estate destinata a ridisegnare la rosa bianconera. La domanda che molti tifosi si pongono è semplice: sarà questa la base sulla quale costruire una Juventus più ambiziosa e competitiva? Le prossime settimane potrebbero offrire una risposta molto interessante.