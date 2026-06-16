Cessione Soulé, la Roma fissa il prezzo: serve un tesoretto per Greenwood

La cessione di Soulé in casa Roma può essere la soluzione giusta per incassare e destinare il tesoretto su Mason Greenwood, la priorità indicata da Gasperini per l’attacco



Quanto può pesare una sola decisione nel destino di un mercato? A volte basta un’operazione per trasformare completamente i piani di una società. È quello che sta accadendo in queste ore a Trigoria, dove il tempo sembra correre più veloce del solito e ogni telefonata può fare la differenza.

La sensazione è che la Roma stia vivendo uno di quei momenti delicati che spesso segnano l’inizio di una nuova fase. Da una parte ci sono le esigenze economiche, dall’altra la volontà di costruire una squadra all’altezza delle ambizioni di Gian Piero Gasperini. In mezzo, come spesso accade nel calcio moderno, c’è il mercato. Quello che obbliga a fare delle scelte, anche dolorose, per arrivare agli obiettivi più importanti.

Il nuovo direttore sportivo Tony D’Amico è chiamato a gestire una situazione complessa ma tutt’altro che insolita. Entro il 30 giugno bisogna rispettare i vincoli imposti dal settlement agreement con l’Uefa e chiudere il bilancio senza sorprese. Per questo motivo, nelle ultime settimane, all’interno degli uffici giallorossi si è lavorato soprattutto sul fronte delle uscite. E c’è un nome che più di tutti sembra destinato a catalizzare l’attenzione del mercato internazionale.

Soulé al centro delle strategie: la Roma aspetta l’offerta giusta

Quel nome è Matias Soulé. L’esterno argentino è diventato il principale candidato a lasciare la Capitale per generare una plusvalenza significativa e permettere alla società di muoversi con maggiore libertà sul mercato in entrata.

Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, l’entourage del giocatore si è mosso attivamente per raccogliere proposte e valutare gli scenari più interessanti. La richiesta della Roma è chiara: si parte da una valutazione di circa 35 milioni di euro, ma l’obiettivo reale sarebbe quello di avvicinarsi ai 40 milioni.

Tra i club più interessati si è inserito con forza il Fenerbahçe, società che avrebbe la disponibilità economica necessaria per soddisfare immediatamente le richieste giallorosse. Una candidatura importante che si aggiunge a quella del Borussia Dortmund, da tempo attento all’evoluzione della situazione.

La vera variabile, però, resta la volontà del calciatore. Chi conosce bene Soulé racconta di un ragazzo affascinato dall’idea di misurarsi nel campionato più competitivo del mondo. La Premier League rappresenta infatti la sua destinazione preferita e il Nottingham Forest continua a monitorare con attenzione l’evolversi della trattativa.

Da Greenwood a Tel: il tesoretto per il nuovo progetto di Gasperini

Dietro l’eventuale cessione di Soulé non c’è soltanto una necessità di bilancio. C’è soprattutto una strategia ben precisa. La dirigenza giallorossa sa che l’uscita dell’argentino potrebbe sbloccare una serie di operazioni fondamentali per consegnare a Gasperini una squadra pronta a competere anche in Europa.

Il primo nome sulla lista resta Mason Greenwood. L’attaccante inglese continua a essere considerato il profilo ideale per aumentare qualità e imprevedibilità nel reparto offensivo. La Roma starebbe preparando una proposta complessiva da circa 45 milioni di euro per convincere il Marsiglia a lasciarlo partire.

Parallelamente cresce l’interesse per Mathys Tel, giovane talento che piace da tempo all’allenatore giallorosso. La pista si è rafforzata dopo il rallentamento registrato per Crysencio Summerville, il cui ingaggio viene considerato troppo elevato rispetto ai parametri fissati dal club.

Chi segue il mercato sa bene che le settimane di giugno spesso raccontano soltanto una parte della storia. Oggi l’attenzione è tutta su Soulé e sulle offerte che potrebbero arrivare. Domani, però, lo scenario potrebbe cambiare rapidamente. La domanda che circola tra i tifosi è semplice: sacrificare un talento per costruire una squadra più forte sarà davvero la mossa giusta per inaugurare l’era Gasperini?