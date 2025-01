Parma, esonero Pecchia: il sostituto è già scelto

Possibile colpo di scena in Serie A con l’allenatore Fabio Pecchia ora a rischio esonero con il Parma dopo l’ennesimo disastro stagionale che mette a rischio il club.

Dopo un grande inizio di stagione ora si ritrova in una posizione davvero assurda il Parma che ha perso anche lo scontro diretto in casa contro il Lecce e potrebbe finire con una situazione dove servirà intervenire anche subito. In questo momento il club crociato si ritrova in una zona di classifica che non credeva dopo l’avvio con risultati positivi al ritorno in Serie A e ora si teme la retrocessione di nuovo in Serie B.

E’ un momento davvero negativo per il Parma che ora rischia nuovamente di dover pensare anche alla soluzione più estrema come l’esonero di Pecchia visto che l’allenatore con cui si è rinnovato nei mesi scorsi un contratto lungo per tanti anni ora può davvero finire in una situazione clamorosa fino al licenziamento per i recenti risultati. L’ennesima sconfitta in uno scontro diretto mette grande preoccupazione all’intero ambiente.

Esonero Pecchia: il Parma sceglie il sostituto

Attenzione a quello che può accadere proprio nelle prossime ore perché si può arrivare anche alla decisione forte da parte del Parma che può licenziare Pecchia dal ruolo di allenatore e andare a puntare su un sostituto.

La svolta può arrivare da un momento all’altro perché si parla ora in maniera sempre più concreta di quello che può accadere con il Parma che può valutare l’esonero di Pecchia dopo la brutta sconfitta per 1-3 in casa contro il Lecce in quello che era un vero e proprio scontro salvezza. Le due squadre erano entrambe a 20 punti e ora il club emiliano si ritrova in una posizione di classifica delicata perché è in quella rossa della retrocessione.

Arrivati a questo punto si devono iniziare a tirare la somme perché si può anche arrivare a dover esonerare Pecchia nel Parma per cercare di cambiare le cose con una scossa forte e la società valuta quelli che possono essere i nomi per l’eventuale nuovo allenatore. Si parla addirittura di Pirlo.