Esonero in Serie A, annunciano il sostituto dopo la partita

Una situazione sempre più complicata per alcuni club italiani che non sanno come risolvere questo momento difficile e si cerca di dare ora un segnale di svolta che possa cambiare le cose da un momento all’altro. Infatti, si sta seriamente pensando ad annunciare l’esonero dell’allenatore dopo la partita di Serie A.

Troppi pochi i punti ottenuti negli ultimi mesi che hanno compromesso la classifica del club e la società non si aspettava di ritrovarsi in questa posizione a questo punto della stagione. Manca sempre meno e per questo che si analizza il possibile cambio immediato.

C’è la concreta possibilità che una società di Serie A possa esonerare l’allenatore con effetto immediato per provare a dare una scossa all’intero ambiente che non sta vivendo un momento facile. Adesso saranno fatte valutazioni nelle prossime ore e seguirà un annuncio da parte del club.

Altro esonero in Serie A: la decisione presa sul sostituto

Da capire che tipo di scelta possa fare il club per quanto riguarda quello che può essere il prossimo allenatore dopo l’esonero. Perché sono diverse le scelte possibili e ci sono più società che stanno aspettando di capire se possano arrivare gli ultimi segnali dagli attuali allenatori o bisognerà cambiare tutto.

Occhio quindi a quella che sarà la prossima partita di campionato con il prossimo turno di Serie A che vede impegnati subito Parma e Lecce in una partita per lo scontro salvezza in classifica. A forte rischio le posizioni di Pecchia e Giampaolo che non riescono ad avere risultati positivi.

Le prossime ore ci si gioca il futuro con Parma Lecce decisiva per un possibile esonero di Pecchia o Giampaolo in caso uno dei due club dovesse uscire dal campo con l’ennesima sconfitta stagionale che comprometterebbe ancor di più la classifica di Serie A.