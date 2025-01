Retroscena Milan: un’altra lite con Conceiçao negli spogliatoi

Il Milan perde anche contro la Dinamo Zagabria e rovina il percorso in Champions League con le sue stesse mani: spunta un’altra lite.

I rossoneri vivono sulle montagne russe, non riescono a essere costanti nelle prestazioni e nei risultati e per questo motivo ci sono i nervi tesi da parte di tutti. Da quando è arrivato Sergio Conceiçao in panchina le difficoltà si sono lievemente affievolite per un breve periodo ma poi sono tornate tutte a galla, pesantemente, e ora rischiano di determinare un futuro poco roseo.

Dopo le scene mostrate al mondo intero post Mila-Parma, ora è stato svelato il retroscena di un’altra lite avvenuta nello spogliatoio di Zagabria, cno ancora Conceiçao protagonista.

Milan nel caos: spunta un’altra lite con Conceiçao

Le difficoltà del Milan sono ben note a tutti e soprattutto ben visibili. I risultati non arrivano o lo fanno solo in maniera molto risicata, senza mai dominare il gioco e gli avvesari e denotano un momento tremendo, con grandi rischi verso il futuro. La sconfitta contro la Dinamo Zagabria è solo la ciliegina sulla torta di questo momento complicatissimo che è difficile da risolvere.

Dopo la rissa sfiorata in campo tra Conceiçao e Davide Calabria il mondo Milan è caduto nella trappola costruita da se stesso e rischia di non poterne uscire più con semplici dichiarazioni e nascondendo la polvere sotto al tappeto.

La sconfitta di Zagabria ha fatto nascere altro caos: svelato un retroscena clamoroso che riguarda un’altra lite avvenuta negli spogliatoi ieri sera.

Morata contro Conceiçao: non ha digerito la sostituzione

Al termine del primo tempo di Dinamo Zagabria-Milan, Sergio Conceiçao ha optato per un doppio cambio immediato, con l’esclusione di Alvaro Morata dalla squadra titolare. Il centravanti spagnolo, che in questo periodo è anche subissato dalle voci di mercato che vorrebbero un’altra punta titolare al Milan in questi ultimi giorni di gennaio, pare che non abbia gradito molto la decisione del tecnico.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, c’è stata tensione nello spogliatoio tra Morata e Conceiçao. Lo spagnolo non ha accettato ben volentieri la sostituzione e non lo ha nascosto all’allenatore che, però, non ha voluto sentire ragioni e ha proceduto sulle sue idee.

“Morata finito sotto la doccia all’intervallo, alquanto perplesso – eufemismo – per la sostituzione e ancora una volta impalpabile“, scrive il quotidiano nelle sue colonne pubblicate questa mattina.

Morata contro Conceiçao: è solo l’ennesimo caso

Al Milan la situazione è incandescente e ora anche Sergio Conceiçao, così come Fonseca, finisce nel mirino di alcuni calciatori per le decisioni di campo che prende di partita in partita. I problemi del Milan non sono legati, evidentemente, solo alla parte sportiva e alla mancanza di risultati, ma proprio a un discorso di feeling e di unità di intenti all’interno dello spogliatoio.

Manca unità e Conceiçao lo sa benissimo, se ne è accorto dopo poche settimane. E in conferenza stampa post Dinamo Zagabria-Milan ha parlato di problemi alla base che sono difficilmente risolvibili.