Inter, saltano il Derby col Milan: brutte notizie dall’allenamento

Arrivano aggiornamenti che riguardano la situazione in casa Inter in vista della prossima e importantissima partita contro il Milan nel Derby.

Ci sono delle nuove notizie che arrivano proprio in questa situazione che sta provando ad affrontare l’Inter che in questo momento deve fare i conti con i diversi problemi fisici in un momento decisivo della stagione. Perché il club nerazzurro affronterà presto partite sempre più importanti e la prossima è proprio quella che riguarda il Derby di Milano contro i rossoneri del Milan che non arrivano da un buon momento.

C’è grande tensione all’interno dello spogliatoio della squadra allenata da Conceicao, situazione opposta per l’Inter di Inzaghi che in questo momento vuole provare a dare continuità ancora ai risultati, ma l’aspetto negativo di stagione resta quelli che sono gli infortuni con l’infermeria piena che mette in ansia su tutti l’allenatore che ora spera di recuperare presto altri calciatori.

Infortuni Inter, le ultime dall’infermeria per Inzaghi

Non è stato un periodo facile quello vissuto per l’Inter negli ultimi mesi perché sono stati davvero tanti gli infortuni che hanno complicato l’andamento della squadra di Inzaghi che a causa delle tante partite ha dovuto stringere i denti con alcuni giocatori anche chiave.

Ora ci sono degli aggiornamenti che arrivano proprio riguardo quelle che sono le condizioni di alcuni giocatori infortunati dell’Inter di recente e che hanno saltato alcune partite tra campionato e Champions. Perché sono diversi i campioni che non hanno preso parte alle scorse partite come Calhanoglu, Acerbi, Pavard, Correa e Taremi.

Di recente ha recuperato proprio Pavard che sta ritrovando minutaggio e continuità. Situazione diversa per gli altri giocatori che fino alle scorse ore non erano a disposizione. Adesso però arrivano notizie importantissime per l’Inter perché in vista del derby contro il Milan domenica 2 febbraio ha recuperato Hakan Calhanoglu.