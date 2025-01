Esonero Mourinho, il Fenerbahce prende il sostituto dall’Italia

Non arrivano buone notizie per José Mourinho che dopo l’esonero dalla Roma ora rischia nuovamente di chiudere prima del tempo un’altra avventura, quella con il Fenerbahce in Turchia.

L’allenatore portoghese in questo momento non si sente tranquillo a causa di quello che è accaduto negli ultimi mesi. Perché ci sono stati diversi scontri tra l’esperto tecnico e la dirigenza dopo che proprio Mourinho aveva chiesto qualche sforzo in più nel mercato dopo che la diretta concorrente nel campionato turno, il Galatasaray, si era rinforzato notevolmente con grandi colpi.

Adesso il Fenerbahce però chiede risultati migliori a Mourinho che a metà anno potrebbe ritrovarsi fuori dalla corsa praticamente già dalle competizioni importanti. Perché in Turchia è al secondo posto ma con un distacco di 6 punti dal Galatasaray che domina e ogni partita non sembra dare l’impressione di poter dare speranze alla rivale.

In Europa League, invece, c’è un rischio addirittura peggiore per come si è messa la situazione e con la classifica all’ultima giornata che si è complicata.

Esonero per Mourinho: la scelta del Fenerbahce sul sostituto

In questo momento c’è una situazione di tensione e ansia in casa Fenerbahce perché le cose si possono complicare da un momento all’altro. Secondo le ultime notizie che arrivano adesso c’è la concreta possibilità che alla fine possa arrivare una brutta notizia per Mourinho.

L’allenatore portoghese rischia il posto in Turchia, perché si giocherà tutto nella prossima e ultima partita della fase a classifica di Europa League, dove in questo momento il Fenerbahce di Mourinho è tra le ultime squadre qualificate nella zona playoff e ci si gioca tutto.

Il prossimo avversario sarà il Midtjylland che a sua volta vuole ottenere la qualificazione. Senza una vittoria in trasferta contro la squadra danese si rischia davvero l’eliminazione già immediata dall’Europa League e a quel punto il Fenerbahce potrebbe fare valutazioni sulla posizione di Mourinho e pensare ad un esonero.

In caso di esonero di Mourinho il Fenerbahce consulterà la lista di allenatori disponibili e in cima alla lista potrebbe esserci proprio Igor Tudor che arriverebbe dall’Italia dopo l’ultima avventura alla Lazio.