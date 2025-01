Crisi Juventus, esonero Thiago Motta: situazione irreversibile

Arrivano conferme che riguardano la clamorosa crisi in cui si trova la Juventus che può da un momento all’altro finire in una situazione senza ritorno anche per quanto riguarda la posizione di Thiago Motta.

Al momento è davvero difficile spiegare ciò che sta accadendo alla Juve di Thiago Motta che ha iniziato la stagione con grande entusiasmo per il suo arrivo e l’acquisto di importanti giocatori. Poi però la situazione si è ribaltata perché il club bianconero dopo un buon inizio ha avuto un calo nei risultati con tantissimi pareggi che hanno complicato la classifica di Serie A e non solo.

Anche in Champions League si è andati vicini al disastro con la squadra che si è qualificata giusto in tempo per i playoff nonostante l’ultima pesante sconfitta in casa per 0-2 contro il Benfica. La maggior parte della squadra non sembra rispondere alle indicazioni dell’allenatore e ora Thiago Motta rischia l’esonero. Andare avanti così non è possibile e per questo servirà una svolta per salvare il progetto.

Juventus, Thiago Motta rischia l’esonero: la scelta del club

Ci sono degli aggiornamenti da dover dare e che riguardano quello che può accadere in vista delle prossime settimane perché diventano decisive le prossime partite per Thiago Motta in panchina con la Juventus che pensa di licenziarlo. E’ inevitabile che sia così, anche se al momento la società continua a mostrare vicinanza e crede nell’allenatore.

Copiosi i fischi a fine partita dopo Juventus-Benfica di Champions League con i bianconeri che hanno salvato la faccia solo grazie a dei risultati negativi delle altre rivali. Thiago Motta dovrà giocarsi tutto nei playoff per andare avanti nella competizione e non sarà scontato il passaggio del turno, anzi.

Intanto, tra campionato e Champions è deludente l’andamento della Juventus che in questo 2025 ha ottenuto pessimi risultati e per questo Thiago Motta può rischiare l’esonero. Allo stesso tempo il club bianconero sembra ancora voler confermare l’allenatore in panchina e soltanto i prossimi risultati diranno qualcosa di più.

Fiducia a Thiago Motta ma se nelle prossime partite, iniziando dall’Empoli, ci saranno altri risultati negativi allora la Juventus inizierà a valutare seriamente il suo possibile esonero vista la crisi di risultati.