Esonero ormai ufficiale: sorpresa Rangnick, niente più Milan

Gli esoneri sono un argomento costante nel mondo del calcio: deciso un altro addio importantissimo e scelto il nuovo allenatore.

I risultati negativi incidono in maniera importante sul futuro degli allenatori e il rischio è quello di perdere terreno rispetto agli obiettivi stagionali prefissati a luglio. Le difficoltà in molti casi sembrano insormontabili e stanno diventando sempre più ingestibili anche per gli allenatori che di settimana in settimana tantano nuove strategie pur di far brillare la propria squadra ma finiscono sempre con il dover spiegare i motivi di prestazioni poco positive.

Il futuro degli allenatori si decide in questo periodo: è il momento più caldo della stagione e ogni passo falso può costare l’esonero immediato.

Pronto un altro esonero: scelta a sorpresa in panchina

La carriera di alcuni allenatori è in un momento cruciale. C’è chi si gioca il posto in panchina e rischia di rovinare il suo futuro e chi, invece, vuole cogliere al volo le grandi chance che si presenteranno per vivere un finale di carriera altamente importante.

I risultati negativi portano all’esonero anche nei top club, che se non riescono a inanellare una serie di vittorie consecutive vedono le classifiche non essere come erano state immaginate a inizio anno e quindi sono attesi grossi cambiamenti.

Secondo le ultime notizie, dopo l’esonero a sorpresa è pronta anche un scelta unica in panchina: vogliono subito Ralf Rangnick.

Borussia Dortmund: Sahin esonerato, vogliono Rangnick

Il Borussia Dortmund non sta seguendo i passi che tutti pensavano possibili e in questa stagione sta vivendo delle difficoltà molto importanti. L’ex calciatore sembrava il nome giusto per poter ripartire dopo il progetto Terzic e invece non sembra essere così.

Al momento il club giallonero è all’undicesimo posto in Bundesliga e ha rischiato anche di rimanere coinvolto nella bagarre per non retrocedere qualche settimana fa. Poi la qualità del gruppo ha fatto la differenza, ma le difficoltà restano intatte. In Champions League, invece, la situazione è migliore, con la qualificazione al turno successivo ormai certa, anche se si può sperare ancora negli ottavi diretti.

L’esonero di Sahin è ormai ufficiale da qualche giorno e al suo posto ora la dirigenza del Borussia Dortmund pensa a Ralf Rangnick. L’allenatore tedesco è alla guida dell’Austria e va convinto perché non è certo di voler lasciare la Nazionale.

Rangnick al Borussia Dortmund: era anche un obiettivo del Milan

Il futuro di Ralf Rangnick è da scrivere. Sta provando a costruire un progetto serio con l’Austria e in estate ha già declinato – clamorosamente – un’offerta del Bayern Monaco che lo avrebbe voluto al posto di Tuchel. Ora il Borussia Dortmund spinge per Rangnick e potrebbe convincerlo con il doppio ruolo allenatore-ct.

Il Milan aveva pensato a Rangick qualche anno fa, quando nacque il progetto RedBird ma poi virò su un altro tipo di allenatore e nelle ultime settimane si era parlato di nuovo del tedesco per far ripartire il progetto qualora con Conceiçao le cose non andranno per il verso giusto.