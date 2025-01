Milan, Conceicao già a rischio: futuro legato ad un obiettivo

Un vero colpo di scena quello che riguarda la situazione in casa Milan con Sergio Conceicao arrivato da poco ma già a rischio per il futuro del club rossonero.

Arrivato dopo l’esonero di Fonseca ora al Milan Conceicao non è che possa stare proprio tranquillo. Anzi, l’allenatore portoghese sa bene in che situazione si è andato a buttare e dovrà provare a fare di tutto per rialzare il progetto che in questo momento non sembra essere per nulla positivo. Sono diversi gli obiettivi che si dovrà cercare di raggiungere o le cose potrebbero precipitare da un momento all’altro.

Attenzione a quello che può accadere da un momento all’altro visto che si parla sempre di quello che riguarda il Milan che in questo momento non sta attraversando un periodo sereno all’interno e all’esterno. C’è la volontà di provare a ribaltare questo progetto che non sembra andare a gonfie e vele e per farlo ora ci si affida a Conceicao che però potrebbe già rischiare grosso per il futuro.

Milan, Conceicao a rischio: il motivo

Occhio a quello che può accadere in vista dei prossimi mesi, perché adesso ci si gioca il futuro e lo sa benissimo anche proprio Sergio Conceicao che può essere mandato via dal Milan se non dovesse riuscire a raggiungere gli obiettivi che sono stati fissati al momento della firma del contratto.

Le prossime settimane inizieranno a diventare sempre di più decisive gara dopo gara. Perché in questo momento il Milan con lo stesso Conceicao ha annunciato di voler arrivare tra le prime in classifica in Champions League ed è chiaro che lo stesso dovrà accadere in Italia, dove manca la continuità di risultati che l’allenatore sta provando ad ottenere in ogni modo, anche facendo fuori i calciatori simbolo della rosa.

Ora ci sono delle nuove notizie che arrivano e riguardano proprio il futuro di Sergio Conceicao che può essere mandato via dal Milan se non dovesse riuscire ad ottenere i risultati minimi che lui stesso spera, ma anche la società che vuole cercare di dare una svolta al progetto con lui o senza.