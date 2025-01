Juventus, altra tegola: salta l’allenamento, il motivo

Arrivano conferme che riguardano quello che è accaduto nelle ultime ore in casa Juventus perché un calciatore si è fermato prima della Champions e il motivo è chiaro.

Situazione piuttosto particolare in casa Juventus con alcuni giocatori che non sembrano rientrare nemmeno un minimo nel progetto di Thiago Motta. Perché al momento il club bianconero è in serio rischio con gli obiettivi che potrebbero sfuggire da un momento all’altro e non si vive per nulla una situazione serena.

Al momento il club deve fare i conti con quella che è una vicenda davvero difficile perché Thiago Motta ha fatto fuori tanti giocatori del progetto bianconero e ora la Juventus si trova costretta a dover rimpiazzare con nuovi giocatori che alo stesso tempo non stanno facendo benissimo.

Una situazione che non fa vivere i tifosi in totale serenità e per questo motivo che ora si cerca di capire come risolvere al meglio questo problema. Allo stesso tempo arriva una nuova notizia in casa Juventus con un giocatore che si è fermato secondo il comunicato ufficiale e pare che non sarà a disposizione dell’allenatore e la squadra. Un chiaro indizio forse di mercato.

Juventus, un calciatore non sarà a disposizione

Arriva la conferma grazie al comunicato ufficiale con un calciatore che si è fermato prima dell’ultimo turno di Champions League e non sarà a disposizione dell’allenatore. Una batosta per i suoi compagni di squadra e ora allo stesso tempo si provano a dare spiegazioni di quello che è accaduto.

Pare che ci sono conferme in merito a quello che è accaduto visto che da tempo si parla delle offerte di calciomercato che sono uscite da diverse settimane visto che proprio Cambiaso è finito nel mirino del Manchester City e può andare via da un momento all’altro.

Perché Cambiaso non sarà a disposizione della Juventus per la Champions League e dietro questo affaticamento sembrano esserci proprio voci di mercato di un suo imminente approdo al Manchester City.