Serie A, Pirlo torna in panchina: firma dopo l’esonero

Arrivano conferme in merito a quello che può essere il prossimo esonero in Serie A perché adesso un altro club è pronto a cambiare e occhio alla scelta del nuovo allenatore.

Ci sono delle nuove notizie che riguardano il possibile cambio in panchina che può concretizzarsi da un momento all’altro adesso che ci sono degli aggiornamenti molto importanti che riguardano il periodo difficile che sta attraversando una società che rischia di ritrovarsi in una situazione molto complicata in vista dei prossimi e ultimi mesi di stagione. Per questo c’è la possibilità di annunciare un esonero e scegliere un nuovo allenatore in Serie A.

Tutto ruota sempre attorno ai risultati e per questo motivo che adesso si è arrivati ad un bivio dove il club deve chiarire con il proprio allenatore che tipo di strada prendere. Non sembra esserci più tempo di aspettare e per questo che può arrivare una pessima notizia in merito a quello che sarebbe il prossimo esonero in Serie A.

Esonero in Serie A: Pirlo la scelta del sostituto

Adesso si cerca di capire anche quelli che possono essere i nomi per il ruolo del sostituto e sbuca fuori anche quello di Andrea Pirlo che dopo l’avventura terminata in anticipo con la Sampdoria aspetta una nuova occasione. Adesso ci sono però degli aggiornamenti da dare.

Perché potrebbe venirsi a creare una grande occasione per Andrea Pirlo in caso di esonero di uno degli allenatori di Serie A. Si aspetta di capire se la notizia possa diventare ufficiale in vista delle prossime settimane, perché adesso si proverà ad andare verso una determinata direzione.

Ci sono diversi club in Italia che sono a rischio per i propri obiettivi e occhio a quello che può essere il grande ritorno di Andrea Pirlo in Serie A in caso di un possibile esonero di uno degli allenatori che non sta vivendo un buon momento con il resto della squadra.

Occhio a quello che può accadere proprio in queste prossime ore dove Venezia e Verona si giocano una sfida salvezza e chi perde rischia di ritrovarsi in una posizione difficilissima che può costringere la società ad intervenire con un possibile esonero per Di Francesco o Zanetti. A quel punto anche Pirlo rientrerebbe tra i candidati possibili per il ruolo di sostituto.