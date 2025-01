Roma, acquisto in arrivo: si chiude grazie al Napoli

Cambia tutto da un momento all’altro per l’acquisto di un calciatore che la Roma vuole fortemente per accontentare Ranieri e quello che sarà anche il prossimo allenatore.

Possibile colpo di scena delle prossime ore di mercato che può portare ad un clamoroso ribaltone della situazione con la Roma che è pronta a chiudere un acquisto di mercato nelle prossime ore. Ci sono ora aggiornamenti che arrivano e che possono portare alla svolta considerando che c’è un giocatore pronto a svoltare la propria carriera da un momento all’altro.

Sono diversi i giocatori messi nel mirino della Roma che vuole migliorarsi con dei nuovi acquisti. Adesso si potrebbe andare a chiudere un’affare davvero molto importante che può cambiare le cose da un momento all’altro considerando che ci sono novità sul fatto che ora può arrivare il colpo grazie al Napoli.

Calciomercato Roma: colpo grazie al Napoli

Secondo gli ultimi aggiornamenti di calciomercato ora c’è un giocatore che può vestire la maglia della Roma nelle prossime ore per diversi anni, perché il club ci punta tanto per presente e futuro e vuole rinforzare il reparto grazie al calciatore italiano nel giro della Nazionale di Spalletti.

Pare che a sbloccare l’operazione potrebbe essere proprio il Napoli che a quel punto andrebbe a prendere Pellegrini al suo posto. Attenzione a quello che può accadere proprio in Serie A con la Roma che aspetta il via libera definitivo dopo aver incassato già il sì del giocatore.

Nulla da fare per Beto che resterà all’Everton dopo l’infortunio di Clavert Lewin e per questo che ora si valuta quello che può essere un altro tentativo per Giacomo Raspadori del Napoli. Il calciatore azzurro trova poco spazio con Conte e per questo che può arrivare i via libera per andare alla Roma. Nell’affare rientrerebbe anche Lorenzo Pellegrini in direzione Napoli.

Si aspetta di capire se possano arrivare delle novità proprio nelle prossime ore considerando che il mercato chiudere tra circa una settimana.