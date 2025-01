Napoli, rilancio per Garnacho: il Manchester ha già risposto

Arrivano conferme molto importanti anche da Sky Sport su quello che è l’affare Alejandro Garnacho pronto a lasciare il Manchester United e giocare per una nuova squadra.

Perché è ormai noto che alla fine il Man Utd dovrà vendere diversi giocatori per una questione di bilancio e tra gli indiziati principali c’è proprio il talento argentino che non rientra più pienamente nei piani del club inglese che ora valuta il suo addio. Ci sono delle novità riguardo quello che sarà il futuro di Garnacho corteggiato fortemente da Napoli e Chelsea da diverse settimane.

Pare che ora possa sbloccarsi da un momento all’altro il trasferimento di Garnacho che lascerà il Manchester United per giocare con un nuovo club e bisognerà capire chi avrà la meglio tra Chelsea e Napoli che si sono fatti avanti in maniera inesistente per lui da diverso tempo. Ora può accadere che si possa davvero definire un nuovo affare.

Calciomercato: Garnacho pronto all’arrivo in città per la firma

Ormai ci siamo e mancano sempre meno ore alla chiusura del mercato invernale che fa intendere che il Napoli è pronto a chiudere un grande acquisto perché sono diversi i nomi usciti fuori tra Garnacho e Adeyemi dopo l’addio di Kvaratskhelia che ha firmato con il PSG.

Secondo le ultime notizie che arrivano però ora sembra che ci siamo riguardo quello che può accadere perché il calciatore sembra intenzionato davvero a cambiare tutto e puntare sempre più in alto. Al Manchester United è ormai finita l’avventura per Garnacho che ha dato l’ok per il suo passaggio al Chelsea o al Napoli.

Occhio a quello che può accadere in vista delle prossime ore perché sembra che Sky Sport abbia dato con certezza la notizia di un rilancio del Napoli per l’acquisto di Garnacho che ha già accettato il trasferimento. Ora si aspetta l’ok solo del Manchester United che valuterà questa nuova e forse ultima offerta del Napoli per l’addio del suo talento.

Da capire se il Chelsea resterà a guardare ma a quanto pare Garnacho ha già dato la sua parola al Napoli.