Nainggolan arrestato per droga: come l’hanno beccato

Clamorosa notizia confermata nelle ultime ore riguardo quello che è stato uno dei più grandi centrocampisti della Serie A degli ultimi anni che ha vestito le maglie di top club in Italia.

Radja Nainggolan è stato arrestato e di mezzo c’è la droga. Una vera batosta per il Nazionale belga e la sua famiglia perché sono arrivate conferme ora riguardo quello che è accaduto proprio nel suo paese. Ci sono delle novità e dei retroscena da raccontare in merito a questa vicenda che ha sconvolto davvero tutti anche nel mondo del calcio.

Adesso sono attimi di grande tensione perché si pensa che si possa arrivare alla fine anche ad ottenere una scarcerazione immediata per innocenza per l’ex calciatore di Cagliari, Roma e Inter che ha fatto sognare in Italia i tifosi delle squadre appena nominate per le sue gesta in capo. Dopo aver concluso la sua carriera in Italia però stava continuando a giocare all’estero Nainggolan che ora è in arresto.

Nainggolan arrestato ancora: questa volta l’accusa è grave

Non è nemmeno la prima volta che Nainggolan è stato arrestato, perché anche in precedenza ci sono stati altri episodi gravi che hanno messo il giocatore in manette.

Infatti, già nell’ottobre 2022 Nainggolan era finito in manette, dopo che era stato arrestato dalla polizia di Anversa per guida senza essere possesso di una patente valida, visto che il suo documento era stato ritirato nel 2021 a causa di guida in stato di ebbrezza e perché circolava oltre i limiti di velocità.

Adesso arriva un’altra pessima notizia dalla stampa belga perché Nainggolan è stato arrestato con l’accusa pesantissima: traffico internazionale di droga. Sarebbe stata la cocaina ad aver messo il calciatore in un giro davvero pericoloso e ora rischia grosso.