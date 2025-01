Esonero in Serie A, scelto il sostituto: è Andrea Pirlo

Ritorno in panchina per Andrea Pirlo che è pronto a firmare un nuovo contratto. Ecco tutti i dettagli riguardo questa nuova avventura.

Attualmente libero, dopo l’esonero dalla Sampdoria, l’ex centrocampista della Juventus è finito nuovamente al centro delle voci di calciomercato. Diverse società, infatti, stanno pensando di cambiare allenatore e prendere Andrea Pirlo, che è finito nel mirino di tante squadra.

C’è sempre meno tempo a disposizione, per le società, che hanno fretta di raggiungere risultati.

Ecco perché, per gli allenatore non c’è più tempo e i risultati, in questo periodo della stagione, diventano fondamentali. La pazienza, dunque, è finita con la società che è già pronta a dare una svolta per raggiungere gli obiettivi di inizio campionato.

Un altro allenatore di Serie A è finito in discussione dopo l’ultima sconfitta in Serie A: al suo posto è pronto Andrea Pirlo che, dopo la Juventus, può tornare ad allenare nella massima serie. Ecco dove.

Esonero in Serie A: hanno scelto Pirlo

Manca sempre meno alla fine del calciomercato di gennaio 2025, con le società che sono a lavoro per puntellare la squadra. Si muove qualcosa anche sul fronte allenatori, con alcuni che rischiano l’esonero.

I risultati, infatti, non stanno dando ragione a Marco Giampaolo che è reduce da 2 sconfitte consecutive a Lecce. Il tecnico, adesso, è finito sotto la lente d’ingrandimento da parte della società, che potrebbe effettuare un altro cambio in panchina.

La svolta potrebbe arrivare nel caso in cui non arrivasse un risultato positivo contro il Parma, nel prossimo turno di Serie A. E per la sostituzione già circolare il nome di Andrea Pirlo che è un candidato per la panchina del club salentino.

Corvino, infatti, di comune accordo con il presidente Sticchi Damiani, potrebbe decidere di esonerare Giampaolo e portare sulla panchina del Lecce Pirlo. Una scelta coraggiosa e forse anche rischiosa, considerando la poca esperienza dell’ex centrocampista, che ha offerte anche dalla Serie B.

Su Pirlo Brescia e Lecce

Non c’è solo il Lecce su Pirlo. Infatti, secondo le ultime notizie di mercato, Massimo Cellino sta valutando attentamente la posizione dell’allenatore del Brescia Pierpaolo Bisoli che rischia l’esonero. Dopo la sconfitta maturata contro il Catanzaro, nell’ultimo turno di campionato, il misteer è finito in discussione.

Ecco perché, in caso di separazione, la società potrebbe decidere di nominare come nuovo allenatore del Brescia Andrea Pirlo, che da calciatore ha già vestito la maglia del club delle rondinelle.

Non resta dunque che attendere l’evolversi del calciomercato per assistere di nuovo al ritorno di Andrea Pirlo che resta in attesa di una chiamata per tornare subito ad allenare.