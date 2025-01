Milan, faccia a faccia: rivoluzione immediata

Clamoroso scossone in casa Milan con una possibile rivoluzione che può esserci da un momento all’altro perché ci sono delle novità in arrivo per la gestione Conceicao.

Attenzione a quelle che saranno le prossime ore che potranno dirci sicuramente qualcosa di più su quella che è la situazione in casa Milan dove dopo l’esonero di Fonseca l’unica gioia dei rossoneri è stata la vittoria della Supercoppa Italiana in rimonta con la gestione Conceicao, poi continui risultati di alti e bassi che mettono il club rossonero in una posizione di classifica gravissima.

Perché in questo momento il Milan rischia grosso per la prossima stagione dal punto di vista economico e di immagine, dove ora può davvero arrivare una batosta per i prossimi mesi considerando che non c’è la possibilità di aspettare più. Perché adesso la situazione è davvero grave visti i continui problemi di gestione e non solo.

Milan, ribaltone in panchina: rivoluzione di Conceicao

Ci sono delle novità che arrivano e che riguardano questa situazione difficile da poter raccontare per un Milan che in questa stagione non sembra esserci con la testa. Era così con Fonseca e ora anche con Conceicao, con la squadra che continua ad ottenere risultati negativi e altalenanti mostrando gravi criticità anche a livello mentale.

Adesso ci sono conferme su quello che può accadere da un momento all’altro con il nuovo allenatore Conceicao pronto a rivoluzionare il Milan. Perché il club rossonero ha intenzione di affidarsi al proprio allenatore e sarà lui quindi a dettare le regole per provare a ribaltare le cose.

Perché in questo momento il Milan continua a non avere continuità e per trovare la vittoria in campionato è servito ancora una volta un colpo di genio e di coraggio dell’allenatore che ha fatto fuori i suoi migliori come Leao e Theo Hernandez. Per questo ora Conceicao è pronto ad una rivoluzione e affidarsi solo a chi davvero lo seguirà o è pronto a minacciare anche l’addio. Occhio anche al caso Calabria che è arrivato quasi allo scontro fisco con l’allenatore.