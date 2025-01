Esonero per l’ex Napoli: sconfitta decisiva, scelto il sostituto

Gli esoneri sono ormai all’ordine del giorno per il calcio italiano: ora c’è un nuovo addio imminente per l’allenatore.

La situazione legata a molti allenatori è da tenere sotto controllo e ben monitorata perché di ora in ora potrebbero esserci dei cambiamenti importanti perché la stagione non sta andando come si sperava a inizio campionato e quindi i rischi di non raggiungere gli obiettivi sono dietro l’angolo.

Il mondo degli allenatori è sempre sul filo del rasosio e ora servono solo i risultati per poter salvare la panchina dal tracollo e, di conseguenza, da un ennesimo cambio per stravolgere la stagione.

Nuovo esonero ormai deciso: pronto l’addio

I risultati mettono sempre in discussione il futuro degli allenatori, a meno di cause di forza maggiore, ritenute alibi veri e propri da parte della dirigenza.

L’ex calciatore del Napoli sta allenando una rosa importante e costruita per essere in cima alla classifica ma le difficoltà sono enormi in questo momento della stagione e per questo motivo l’addio dell’allenatore sembra ormai una certezza.

Secondo le ultime notizie relative al calcio italiano, è pronto un nuovo esonero: l’ex Napoli lascia subito la panchina.

SPAL, esonero per Dossena: le ultime sul futuro

La SPAL non sta rispettando la tabella di marcia che la società credeva possibile all’inizio della stagione e per questo motivo potrebbero esserci dei cambiamenti a breve.

Secondo quanto riferisce lacasadic.com, la SPAL sta valutando in queste ore l’esonero di Andrea Dossena. L’ex calciatore del Napoli non è stato in grado di dare alla squadra una vera e propria identità e i risultati sono lo specchio di tutte le difficoltà che si sono vissute fino a questo momento.

La sconfitta nell’ultima partita contro il Carpi potrebbe costare caro a Dossena. La sfida di campionato in casa del Carpi, terminata 1-0 in favore dei padroni di casa con il gol di Contiliano, potrebbe costare la panchina ad Andrea Dossena che ora è a un passo dall’esonero.

Esonero Dossena: la SPAL ha scelto Baldini

L’allenatore della SPAL, Andrea Dossena, è sempre più vicino all’esonero, con la dirigenza del club ferrarese che è a un passo da Francesco Baldini. La classifica è molto pericolosa per i ferraresi, visto che attualmente si trovano al 16esimo posto e il rischio retrocessione è dietro l’angolo.

Salvo clamorosi colpi di scena, si attende solo l’annuncio ufficiale dell’addio con l’ex difensore del Napoli e l’inizio del nuovo corso targato Baldini. Da quel momento, poi, si partirà con un altro progetto che dovrà dare il boost alla formazione che deve salvarsi e poi puntare in grande solo in futuro, ovvero a partire dalla prossima stagione.