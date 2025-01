Esonero in Serie A, pre-allertato Pirlo: la grande occasione in panchina

La grande occasione in panchina, in Serie A, può arrivare per Andrea Pirlo dopo quanto si è visto tra Sampdoria e campionato turco.

Perché era partito col botto quando, con la Juventus, riuscì ad ottenere quello che poi è valso come penultimo trofeo vinto dai bianconeri, nell’anno pandemico in Arabia Saudita, contro il Napoli e per la Supercoppa italiana vinta ai tempi di Cristiano Ronaldo.

Da lì a poco le cose hanno portato l’ex leggenda del calcio italiano a cercarsi fortuna altrove, facendosi le ossa, prima in Turchia e poi alla Sampdoria. Con i blucerchiati sono stati alti e bassi ma adesso, di fronte al possibile scossone in Serie A con esonero, la grande occasione arriverebbe a massimi livelli per Pirlo, come appunto possibile nuovo allenatore in Serie A.

La grande occasione per Pirlo: può arrivare un altro esonero in Serie A

Un altro esonero in Serie A, nelle possibilità concrete che vengono fuori in questa giornata, qualora dovesse venir fuori un’altra prestazione che va oltre i punti non trovati in partita.

Perché è chiaro che affrontare il Milan a San Siro, nonostante il momento di alti e bassi che vive il club rossonero, non obbliga la squadra che va lì in piena lotta salvezza, ad ottenere i tre punti. Però, ciò che cerca la società, è una prestazione degna dopo quanto di buono fatto nella passata stagione, per arrivare dov’è adesso il club.

E allora, di fronte proprio ad una prestazione non all’altezza, si valuterà l’ipotesi dell’esonero. Situazione che, a quel punto, non si potrà più escludere. E tra i primissimi nomi per la panchina, verrebbe fuori poi quello per Andrea Pirlo che, in una grande occasione in Serie A, vedrebbe il suo futuro dopo la parentesi alla Sampdoria.

Un ex Juventus può rilanciare Pirlo in Serie A: l’ipotesi

Con l’arrivo di Cherubini, occhio a quella che la posizione di Pirlo. Perché come nuovo amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini potrebbe scegliere Pirlo come nuovo allenatore dei Crociati. Chiaro che tutto dipenderà dall’andamento di Fabio Pecchia, allenatore che in questa stagione sta vivendo non pochi alti e bassi e con i rumors sull’esonero che continuano a riguardarlo. Oggi in campo col Milan dovrà mettere in scena, il Parma, una prestazione all’altezza. Altrimenti non è da escludere l’approdo di un altro allenatore e chissà che non sia Pirlo, appunto, il prescelto.

Pirlo può tornare subito in Serie A: dipende dal suo ex Milan

Potrebbe fargli un “favore” il Milan, al suo ex centrocampista Andrea Pirlo. Come? Battendo il Parma che, in un momento di forte difficoltà, non riesce più a trovare i punti che servono per risalire la classifica che, se non si sta complicando per ora, è solo perché le altre più dietro stanno faticando e non poco. La posizione di Pecchia al Parma, di fronte ad una brutta prestazione a San Siro, non lo esclude dalla possibilità di un esonero. Pirlo pre-allertato, in una situazione che potrebbe fare al caso suo, in Serie A.