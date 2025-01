Esonero dopo Juve-Benfica: il club ha già deciso

Il prossimo turno di Champions League diventa così decisivo per quello che sarà il cammino della squadra e anche il futuro dell’allenatore che si gioca la panchina.

I troppi risultati negativi recenti hanno fatto storcere il naso al club che ora vuole ottenere la svolta immediata che può cambiare la stagione. Perché ci sono delle novità che arrivano proprio riguardo quello che può essere il cambio in panchina con un esonero che può arrivare per decisione della società che ora non ci sta più a continuare così.

Ci sono maggiori conferme in merito a quello che può accadere, perché è un momento davvero particolare quello che sta vivendo il club in questo momento. Attenzione quindi a quella che può essere la forte decisione di andare a cambiare allenatore con un esonero immediato dopo Juventus-Benfica di Champions League.

Champions League, esonero dopo Juventus-Benfica

Potrebbe non esserci altra strada per la società che andrebbe quindi a cambiare allenatore con un esonero che potrebbe dare una scossa, almeno è quello che si spera, alla squadra che vive un momento davvero complicato e nelle ultime settimane sembra aver perso terreno verso ogni tipo di obiettivo.

Sarà la partita di Champions League Juventus-Benfica che ci dirà di più su quello che può essere l’esonero dell’allenatore che rischia davvero grosso. Perché in questo momento non sembrano esserci altre strade per ottenere qualcosa di positivo e nel bel mezzo della stagione e del nuovo anno che può arrivare la prima decisione difficile ma necessaria.

Perché proprio nelle ultime ore ci sono state maggiori conferme riguardo quello che può essere l’esonero di Bruno Lage dal Benfica. Il club portoghese rischia l’eliminazione dalla Champions League e ha anche perso terreno in campionato. Dal primo posto è scivolato al secondo e con una distanza ora ampia di 6 punti.

3 sconfitte nelle ultime 4 di campionato, mentre in Champions 3 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 5. Un dato davvero negativo che immortala quella che è l’attuale situazione drammatica al Benfica in questo momento che pensa di esonerare Bruno Lage arrivato a settembre dopo quello che è stato l’altro esonero, quello di Schmidt.

Ora la prossima e ultima partita di Champions League Juventus-Benfica diventa così decisiva per il futuro di Bruno Lage che può essere esonerato. Tutto dipenderà da come risponderà la squadra in campo e occhio anche alla posizione di Thiago Motta in bilico.